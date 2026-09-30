IU Toledo advierte de una subasta en la zona del Pinedo

Fernández, que viene mostrando reiteradamente su rechazo a este modelo de urbanismo que promueve la dispersión de la ciudad, ha reclamado tras conocer esta operación que el equipo de Gobierno ponga la lupa sobre cualquier movimiento que pueda afectar al futuro POM para evitar que nazca con cualquier sombra de duda.

“El planeamiento urbano debe servir para analizar, debatir y consensuar por dónde debe crecer una ciudad como Toledo, pero cuando ese planeamiento sirve, probablemente, como instrumento especulativo con terrenos que hoy tienen poco valor, pero mañana serán un tesoro, es cuando debemos revisar lo que planificamos para saber a quién le va a ser útil ese crecimiento”, advierte el edil de IU.

Y es que, explica Fernández, la parcela que se ha puesto a la venta, pese a ser de suelo rústico, tiene un valor de tasación de 57,1 millones pero sale a subasta con una rebaja de más del 96%, es decir, por 1,8 millones; un precio elevado a juicio del concejal para un terreno presuntamente no urbanizable en el que no se podría construir nada más allá de casetas para aperos de labranza, “salvo que se sepa que se está proponiendo que el nuevo planeamiento de Toledo incluye el Pinedo como zona urbanizable, como en 2007”, advierte.

Pero es que además, dicho terreno, perteneciente a la empresa en liquidación Reyal Urbis, fue adquirido por esta, según recoge la ficha de la subasta, en septiembre de 2006, apenas tres meses después de que el Pleno del Ayuntamiento de Toledo, con el voto a favor de PP y PSOE y el único voto en contra de Izquierda Unida, dieran el visto bueno a la aprobación inicial del POM.

Un POM, matiza Txema Fernández, que contemplaba la zona de Pinedo como urbana y que ahora en el documento de 2026 vuelve a ser propuesta como zona de ampliación urbana de la ciudad por lo que “puede ser un ejemplo de esos ‘pelotazos’ urbanísticos que creíamos olvidados”.

El portavoz municipal de IU ya advirtió en abril, durante la Comisión de Urbanismo, de su pleno rechazo a volver a poner el Pinedo en el mapa del desarrollo urbano de la ciudad. Y es que en aquella comisión se aprobó otorgar calificación urbanística para el soterramiento de una línea de media tensión a la Dehesa del Pinedo, acuerdo en el que “fuimos la única voz discordante avisando que se estaba preparando el terreno para ‘urbanizar’ el Pinedo, a pesar de ser el camino de una dispersión inasumible del planeamiento de la ciudad; y parece que podría ser también el camino al terreno de la especulación que ya se intentó hace más de 20 años”.

Insiste Fernández en que para el Grupo municipal de Izquierda Unida el planeamiento presentado en el POM que se está tramitando es erróneo, porque mantiene el mismo criterio de dispersión de los que se presentaron en 2007 y 2022, “pero además estaríamos ante un planeamiento fallido si sirve de marco jurídico a las empresas especuladoras que no quieren que crezca Toledo, solo quieren que crezca su cuenta de resultados”.