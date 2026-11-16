StatWars acerca IA y estadística al alumnado de la UCLM

Bajo el lema 'La fuerza de los datos', la iniciativa pretende fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización en datos en una sociedad cada vez más condicionada por la información cuantitativa. El programa utiliza referencias visuales y narrativas de la conocida saga cinematográfica para explicar conceptos estadísticos como la variabilidad, el muestreo, los sesgos o la diferencia entre correlación y causalidad a través de experiencias prácticas y materiales educativos abiertos.

El proyecto cuenta el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, concedida en el marco de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación 2025. Esta financiación permite desarrollar las actividades del programa entre julio de 2026 y junio de 2027.

StatWars está integrado por una red de doce universidades españolas de diez comunidades autónomas y reúne a más de cuarenta personas dedicadas a la divulgación y la educación estadística. La coordinación general corresponde a la Universitat de València, mientras que la Universidad Carlos III de Madrid, donde surgió la iniciativa en 2013, actúa como nodo mentor. Entre las entidades participantes figura la UCLM, junto con otras instituciones académicas de todo el país.

En el marco de la Semana de la Ciencia de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, celebrada este mes de noviembre en el Campus de Toledo, el nodo local de la UCLM presentó el taller 'Episodio 1.96: El duelo de los cazas interestelares', por el que pasaron más de 400 estudiantes procedentes de catorce centros educativos de las provincias de Toledo y Ciudad Real.

La actividad transforma el aula en un laboratorio de diseño experimental en el que los participantes comparan el comportamiento de varios modelos de 'cazas interestelares' de papel. A través de la recogida y análisis de datos, el alumnado aprende de forma práctica conceptos fundamentales de la estadística, como la variabilidad de las medidas, la importancia del tamaño muestral, el diseño equilibrado de los experimentos y la necesidad de distinguir entre diferencias reales y resultados atribuibles al azar.

La edición actual de StatWars está dirigida principalmente a alumnado y profesorado de Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Además de talleres en centros educativos, incluye espectáculos divulgativos, formación para profesorado, un juego de escape, charlas en ferias y semanas de la ciencia, un concurso de vídeos cortos y contenidos para medios y redes sociales. Como novedad, incorpora ejemplos relacionados con la inteligencia artificial y los datos abiertos.

Desde su creación, StatWars ha alcanzado a más de 15 000 jóvenes en toda España y se ha consolidado como una de las iniciativas de divulgación estadística de mayor trayectoria en el ámbito universitario, según ha informado la UCLM en nota de prensa.