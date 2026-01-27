Santa María de Melque acoge 'Galería de Retratos'

La inauguración ha contado con la presencia del diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, que ha querido compartir con la artista la apertura de una muestra atractiva y ejemplo de sensaciones y emociones.

La exposición propone un recorrido por la trayectoria artística de Avelina Sánchez-Carpio, desde sus primeros trabajos figurativos, marcados por el aprendizaje técnico, pasando por un proceso de desaprendizaje consciente, hasta llegar a la abstracción que desarrolla en la actualidad, centrada en la investigación con el color y las texturas.

Durante la presentación de la muestra, el diputado de Cultura ha destacado "el firme compromiso de la Diputación de Toledo con el apoyo a la creación artística, tanto de artistas emergentes como de creadores con una trayectoria consolidada", subrayando que "poner a disposición de los artistas espacios expositivos como Santa María de Melque es una forma de acercar el arte a la ciudadanía y de dar valor al patrimonio desde una mirada contemporánea".

Tomás Arribas ha señalado también que estos espacios culturales de la Diputación "se han convertido en una referencia para el arte en la provincia, ofreciendo oportunidades reales de visibilidad y reconocimiento a los artistas vinculados a nuestro territorio".

Por su parte, Avelina Sánchez-Carpio ha querido agradecer "el apoyo constante de la Diputación de Toledo al arte y a los artistas", destacando "la generosidad de la institución al poner a disposición de los creadores espacios expositivos de gran valor patrimonial, que se han convertido en un referente cultural y que suponen una oportunidad única para compartir el trabajo artístico con el público".

Avelina Sánchez-Carpio, natural de Nombela y profundamente vinculada a la ciudad de Toledo por sus raíces familiares, forma parte de una reconocida saga de pintores y escultores entre los que destaca Luis Salvador Carmona, "uno de los máximos exponentes de la escultura española del siglo XVIII", ha informado la Diputación en nota de prensa.

La artista centra su obra en el uso expresivo del color y, en la actualidad, en la pintura abstracta surgida de su imaginación, incorporando técnicas aprendidas a lo largo de su carrera como el grabado, la punta seca o la experimentación con la tridimensionalidad.

En 2024 presentó la exposición 'La luz del color' en las salas del Centro Cultural San Clemente.

A lo largo de su trayectoria ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas y ha recibido premios nacionales e internacionales, entre los que destacan los concedidos por la Asociación Española de Pintores y Escultores.

Su obra forma parte de museos y colecciones tanto nacionales como internacionales.

Es miembro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y de la Asociación Pro Arte y Cultura.

La exposición Galería de retratos podrá visitarse en el Sitio Histórico de Santa María de Melque hasta el 15 de marzo de 2026, y se podrá visitar de forma gratuita de 11.00 a 20.00 horas, todos los días de la semana, excepto los lunes.

Más información sobre la artista en www.sanchezcarpio.com.