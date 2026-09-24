Sabor Toledo, escaparate de la gastronomía provincia en La Vega

Sabor Toledo ha abierto hoy sus puertas en el Parque de La Vega de Toledo con una programación que va a reunir durante cuatro días gastronomía, producto local, turismo, cultura y ocio, con la participación de productores, artesanos, establecimientos hosteleros y proyectos vinculados al producto de proximidad.

La programación incluirá degustaciones, tapas, catas, talleres, actividades infantiles y showcookings, entre ellos el protagonizado por el chef toledano Iván Cerdeño.

La Diputación ha querido además que el festival tenga un marcado carácter provincial. Por ello, ha articulado una programación que quiere mostrar la diversidad gastronómica de las distintas comarcas y facilitará el desplazamiento de vecinos de los municipios de la provincia mediante una línea de ayudas de 80.000 euros destinada al transporte en autobús.

En la inauguración oficial han acompañado a la presidenta provincial el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo; el presidente de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), Javier Antonio Arribas; el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia García; y la presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Toledo, Mª Ángeles Martínez Hurtado.

Cedillo ha defendido que Sabor Toledo ha nacido con la vocación de convertirse en un referente de futuro de la provincia. “Queremos que esta primera edición sea el comienzo de una marca que crezca, que se consolide y que perdure en el tiempo; una cita que llegue a formar parte de la identidad gastronómica y turística de nuestra provincia”, ha señalado.

La presidenta ha subrayado que Toledo “tiene productos extraordinarios, profesionales de enorme talento y una tradición gastronómica que forma parte de nuestra historia” y ha explicado que el objetivo de la Diputación ha sido reunir esa riqueza en un mismo espacio y ponerla al alcance de quienes visiten el festival.

Durante su intervención, Cedillo ha puesto especialmente en valor el trabajo de los productores, artesanos, cocineros, hosteleros y empresas participantes, así como la cooperación que ha hecho posible Sabor Toledo. En este sentido, ha destacado el papel de FEDETO, “compañero de camino desde el primer momento”, y de la Cámara de Comercio y la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo.

La presidenta ha presentado esta colaboración como un ejemplo de cooperación público-privada y de una forma de entender la Diputación “al lado de quienes cada día crean empleo, mantienen negocios, producen y emprenden”.

Para Cedillo, la gastronomía ha ofrecido una oportunidad para que quienes visiten Sabor Toledo no solo conozcan un producto, sino también el territorio del que procede. “Sabor Toledo no quiere ser solamente un lugar al que venir a comer bien. Quiere ser un lugar al que venir a descubrir”, ha afirmado.

La presidenta ha explicado que un producto, un vino, un restaurante o una elaboración tradicional pueden convertirse en el primer contacto con un municipio o una comarca y despertar el interés por conocerlos. “Ahí está una de las grandes oportunidades de Sabor Toledo: utilizar nuestra gastronomía como una puerta de entrada a la provincia”, ha señalado.

La primera edición de Sabor Toledo representa una apuesta de la Diputación por unir gastronomía, promoción turística y desarrollo económico, al tiempo que ha reforzado la colaboración con FEDETO y con las organizaciones empresariales y profesionales que han participado en el proyecto.

“Cada uno aporta algo diferente, pero todos compartimos un mismo objetivo: que nuestra provincia tenga más visibilidad, que nuestras empresas tengan oportunidades y que nuestros municipios puedan beneficiarse de todo aquello que son capaces de ofrecer”, ha destacado Cedillo.

La presidenta ha confiado finalmente en que esta primera edición haya marcado el nacimiento de una iniciativa llamada a permanecer.

“Me gustaría que dentro de unos años miremos atrás y no recordemos simplemente una feria que comenzó en septiembre de 2026, sino el momento en que nació una marca con vocación de permanencia”, ha afirmado.

Y ha cerrado su intervención reivindicando el sentido último de la iniciativa: “Porque Toledo no solo se vive. Toledo también se saborea”.

Promoción nacional

La promoción de Sabor Toledo no solo se circunscribe a nuestra provincia, sino que la feria está siendo dada a conocer en el corazón de Madrid, permitiendo llevar la riqueza gastronómica de la provincia hasta uno de los grandes escaparates nacionales, dando a conocer el origen toledano de nuestros productos y el trabajo de quienes los producen, elaboran y transforman.

Con esta acción, la Diputación de Toledo y FEDETO proyectan fuera de la provincia una gastronomía que forma parte de nuestra identidad, invitando a madrileños y visitantes a descubrir, conocer y saborear Toledo a través de sus productos, sus empresas y sus territorios, sin olvidar que la entrada al parque de la vega y al conjunto de stands participantes es gratuita para todos los asistentes.

La feria Sabor Toledo puede visitarse en Toledo desde hoy y hasta el domingo, 27 de septiembre, en horario de 11 de la mañana a 11 de la noche, excepto el domingo, cuando los expositores cierren a las 19.00 horas.

Y todas las actividades pueden consultarse en la página oficial: sabortoledo.es