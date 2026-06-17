Recurrirán al fondo de contingencia para reparar la Casa del Corcho

En objetivo, ha señalado es “solucionar de manera definitiva los problemas de inundaciones que se producen durante episodios de lluvia”. Un proyecto que como ha explicado el portavoz, “abarca todo el tramo de la avenida, desde la rotonda de Eurocaja Rural hasta su conexión con la calle Más de Rivero, e incluye además la renovación completa del pavimento y las aceras, una obra estratégica, muy necesaria y ampliamente reclamada por los vecinos de la zona”.

Además, según ha explicado el portavoz municipal, entre otros asuntos, la Junta de Gobierno Local celebrada hoy ha aprobado la prórroga por un año de duración del contrato de mantenimiento de fontanería y fuentes de los parques y jardines de titularidad municipal, por un importe de 74.000 euros.

Por otro lado, se ha adjudicado el contrato para la ejecución de las obras de acondicionamiento de la vía pública, reparación de firmes y pavimentos del viario municipal en la calle Ferrocarril y aledañas del barrio de Santa Bárbara a la empresa Antonio Miguel Alonso e Hijos SL. por un importe de 174.393,28 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Asimismo, se ha dado luz verde al contrato para la ejecución de las obras de reparación del firme de pasos de peatones del viario municipal del polígono residencial de Toledo a la empresa Antonio Miguel Alonso e Hijos SL. por un importe de 122.890,73 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

También se ha adjudicado el contrato para la ejecución de las obras de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal del polígono residencial de Toledo a la empresa Antonio Miguel Alonso e Hijos SL por un importe de 267.364,47 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Por otro lado, se toma en conocimiento de la formalización del acta de replanteo de las obras comprendidas en el proyecto de alumbrado público de la Calle Alemania, obras que han contado con un presupuesto de 356.929,64 euros; así como de las obras de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal del polígono industrial de Toledo, concretamente de las calles Río Jarama y la calle Ventalomar por un importe de 307.136,47 euros.

En total, ha indicado Juan José Alcalde, “si ven este primer inicio de la Junta de Gobierno, entre unas cosas y otras, prácticamente hay un millón de euros invertido en obras realizadas o en procedimiento de adjudicación y de realización”.

Otros asuntos adoptados

Una Junta de Gobierno Local que también ha autorizado la modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria del patronato municipal del Teatro de Rojas. Concretamente se crean una nueva plaza de auxiliar de escena; otra de auxiliar de sala y una nueva plaza de limpiadora.

Además, se renueva las condiciones para la autorización a plataformas de servicio de pago de la tasa por estacionamiento de vehículos en zonas sometidas al estacionamiento regulado a través de apps.

Se autoriza el inicio del expediente para la contratación de la ocupación privativa de dominio público en régimen de concesión demanial mediante adecuación y explotación del local destinado a cafetería ubicado en la estación de autobuses de Toledo que sale con un presupuesto base de licitación de 216.000 euros anuales y una duración del contrato de 120 meses.

Se aprueba el convenio de colaboración con la asociación de vecinos La Ronda de Buenavista por un importe de 9.450 euros para gastos de funcionamiento, mantenimiento y actividades.

En el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se aprueba la convocatoria de subvenciones para proyectos de emergencia y acción humanitaria correspondiente al año 2026 por un importe de 58.000 euros y se aprueba el programa de actividades con motivo de la celebración de la XIX Semana cultural ‘Toledo Entiende’.

En cuanto al área de Gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se aprueba la solicitud presentada por la Asociación provincial de empresarios de Hostelería y turismo de CLM para la instalación de pantallas de televisión o equipos de reproducción de imagen en terrazas con motivo del mundial de fútbol de Canadá, Estados Unidos y Méjico 2026.

Y además, se autoriza la utilización del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria para la ejecución de obras de emergencia en el establecimiento hostelero denominado Casa de Corcho situado en el parque de la Vega por un importe de 56.651 euros.

Por último, en el área de Seguridad, Transportes e Interior se adjudica el procedimiento simplificado con tramitación ordinaria convocado para el contrato del suministro del parque móvil municipal por un importe de 25.000 euros a la empresa Repuestos Lisboa 2015 SL por siete meses; se autoriza el inicio del expediente para la contratación del depósito de retirada de vehículos abandonados y su tratamiento por un importe base de licitación de 16.000 euros; y se autoriza el inicio del expediente para la adquisición de pistolas para la policía local por un importe de 36.000 euros.