Quirónsalud Toledo mejora la tecnología para tratar problemas prostáticos

La próstata es una pequeña glándula que forma parte del sistema reproductor masculino. Con el paso de los años, es muy común que esta glándula aumente de tamaño o que requiera estudios específicos para descartar enfermedades como el cáncer de próstata. El equipo de Urología del Hospital Quirónsalud Toledo acaba de incorporar dos nuevos procedimientos para cambiar la forma de tratar y diagnosticar los problemas prostáticos, como son la enucleación de próstata con láser holmio (HoLEP) y la biopsia de próstata por fusión perineal.

Para el doctor Enrique Javier Díaz Convalia, coordinador del servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Toledo, “se trata de dos procedimientos más modernos, más precisos y mínimamente invasivos, fruto del importante avance que ha experimentado el campo de la Urología”.

La enucleación de próstata con láser holmio es un tratamiento diseñado para hombres que sufren hiperplasia benigna de próstata a consecuencia del crecimiento de la próstata, llegando a comprimir la uretra y ocasionando problemas como dificultad para orinar, chorro débil o necesidad de ir al baño constantemente.

“El objetivo es eliminar ese exceso de tejido interno sin dañar la cápsula exterior protectora”, explica el doctor Díaz Convalia. Para ello, indica, “se introduce una pequeña cámara a través de la uretra, sin necesidad de realizar una incisión quirúrgica, y, una vez en el interior y empleando la precisión del láser, separar ese tejido sobrante y extraerlo de forma completa”.

Una solución definitiva para la hiperplasia benigna de próstata

“Al extraer el adenoma de forma completa desde la base, el riesgo de que el tejido vuelva a crecer y vuelva a obstruir la uretra es extraordinariamente bajo”, destaca el especialista.

Otras ventajas que presenta esta técnica son que permite intervenir en próstatas de gran tamaño que antes sólo podían ser tratadas mediante cirugía abierta, así como una recuperación más rápida para el paciente al realizarse de forma endoscópica, permitiendo una retirada temprana de la sonda y que la mayoría de los pacientes reciban el alta al día siguiente de la intervención.

Asimismo, subraya el doctor Díaz Convalia, “el uso del láser, además de precisión a la hora de cortar el tejido, aporta un efecto de sellado de los vasos sanguíneos, por lo que se reduce el posible sangrado y convierte esta técnica en una opción segura incluso para aquellos pacientes que toman anticoagulantes”.

Mayor precisión para diagnosticar o descartar un cáncer de próstata

La biopsia de próstata por fusión perineal es una prueba diagnóstica indicada en el caso de que exista una sospecha de cáncer de próstata. El objetivo es extraer pequeñas muestras de tejido para su posterior análisis.

Antes de la biopsia, al paciente se le hace una resonancia magnética para localizar exactamente dónde se encuentran las zonas sospechosas de lesión maligna. Durante la biopsia, un software alinea las imágenes de la resonancia con imágenes de la ecografía en tiempo real, lo que permite al especialista visualizar y biopsiar con precisión milimétrica la zona objetivo de análisis.

La vía de acceso para la realización de la biopsia también marca una importante diferencia. Si tradicionalmente la aguja de biopsia se introducía a través del recto, para esta biopsia se hace a través del periné, es decir, la zona ubicada entre el escroto y el ano, evitando el contacto con la flora bacteriana propia del recto y reduciendo por tanto a casi cero el riesgo de sufrir una infección grave tras la prueba.

Mapeo total y mayor tasa de detección de tumores clínicamente significativos

“Esta técnica permite un mapeo anatómico total, facilita el acceso a toda la próstata, incluyendo la zona anterior, a la que resulta más difícil llegar con la técnica tradicional y donde se ubican la mayor parte de los tumores clínicamente significativos, llevando a cabo una punción muy precisa sobre la lesión sospechosa y aumentando la tasa de detección”, insiste el especialista.

En ambos casos, concluye el doctor Díaz Convalia, “se trata de técnicas más modernas, menos invasivas, que aportan mayor seguridad y precisión tanto para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata en el caso de HoLEP, como para un diagnóstico más certero de posibles casos de cáncer de próstata en el caso de la biopsia por fusión perineal”.