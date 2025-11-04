PSOE reclama unidad y critica el 'teatro político' del PP

En declaraciones a los medios, acompañada por el resto de concejales y concejalas del Grupo Socialista, ha expresado su preocupación por la politización que, a su juicio, sufre este órgano de representación feminista y ha criticado que la concejala de Asuntos Sociales del Partido Popular aún crea que tiene la potestad de decidir detrás de qué pancarta quiere cada entidad u asociación leer el manifiesto.

Tal y como ha explicado Noelia de la Cruz, lo ha hecho justo en un mes especialmente simbólico, noviembre, mes del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y justo el mes en el que lee el manifiesto representantes de la Asociación María de Padilla, desde donde llevan trabajando más de 40 años por la defensa de los derechos de las mujeres y ayudando a mujeres que han sufrido o sufren violencia de género.

“Qué orgullosa estaría Carmen, fundadora junto a otras mujeres de esta asociación, al ver que sus compañeras han leído el manifiesto fuera de la pancarta de un consejo que está secuestrado por VOX y el Partido Popular”, ha señalado, para recordar que 34 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, cinco en el mes de octubre. “Ese es su único ‘delito’: ser mujeres. Son diana del machismo de quienes creen tener derechos sobre ellas”, ha lamentado.

En su intervención, la portavoz socialista ha pedido “volver al espíritu de la Asociación María de Padilla” y “proteger a las mujeres garantizando los derechos de nuestras hijas, hermanas y nietas”. “Nos va la vida en ello. A las mujeres nos matan por el simple hecho de ser mujeres”, ha enfatizado.

De la Cruz también ha criticado las declaraciones recientes de la vicealcaldesa en el pleno del pasado 31 de octubre, en las que, según ha recordado, “dijo estar más preocupada por las mujeres que abortan que por los niños asesinados en Gaza”. “Ese discurso negacionista y de extrema derecha —ha advertido— es el que sostiene en el sillón de la Alcaldía al señor Carlos Velázquez”.

“Basta ya, basta ya”, ha concluido Noelia de la Cruz, apelando a la unidad y al compromiso social e institucional frente a la violencia machista.