PSOE reclama el mapa de amianto en Toledo

Así lo ha explicado la concejala socialista Laura Villacañas. Ha denunciado que "el alcalde hizo una promesa pública a los vecinos y vecinas del Polígono, y hoy sigue sin cumplirla, como tantas otras", por lo que ha exigido conocer en qué fase de elaboración se encuentra dicho censo, si se ha avanzado en su desarrollo, y cuánto dinero se ha destinado realmente al mismo, ya que el propio Velázquez anunció una partida de 50.000 euros en los presupuestos de este año.

"¿Dónde está la planificación que prometió y su anunciada retirada progresiva del amianto?", se pregunta Villacañas. "No se ha hecho absolutamente nada ni en el barrio del Polígono ni en ninguna otra parte de la ciudad", ha lamentado.

La concejala socialista expuso este asunto en el último pleno, sin obtener ninguna respuesta por parte del alcalde ni del concejal del área, Rubén Lozano. "Esperamos que no vuelvan a demorarse tanto como ocurrió con las preguntas formuladas por nuestro grupo en el único Consejo de Medio Ambiente que se ha convocado en esta legislatura, de las que todavía no sabemos nada", ha recordado.

Tomar ejemplo

Durante las dos legislaturas del anterior gobierno socialista se dieron pasos importantes para abordar esta problemática, sobre todo en el barrio del Polígono, siempre de la mano de los vecinos y vecinas del barrio, que lideraron esta lucha con tesón y compromiso.

Además de abordar el sellado de los núcleos de amianto con las administraciones competentes, el Ayuntamiento asumió la tarea de vigilancia y de mediciones periódicas para garantizar la calidad del aire y la salud de los vecinos y vecinas. Unas mediciones que se trasladaban a las asociaciones vecinales a través del Consejo Municipal de Amianto.

Acciones que el gobierno de Velázquez no está llevando a cabo desde que llegó al gobierno, porque ni si quiera han contestado al Grupo Municipal Socialista en cuanto a la solicitud que realizaron para conocer en qué condiciones había quedado uno de los núcleos de amianto estabilizados que fue arrasado por la DANA hace dos años. Un informe de la adjuntía de Medio Ambiente que los socialistas han pedido en reiteradas ocasiones.

"Si a nosotros nos hubiera tocado gobernar, con la sensibilidad y el trabajo que ya demostramos en las dos legislaturas anteriores, el cumplimiento de esta nueva normativa sobre el mapa de amianto estaría hoy mucho más avanzado”, ha señalado la edil socialista.

Y ha concluido: “Ahora, con Carlos Velázquez al frente, el asunto lleva más de dos años paralizado, y a 20 meses de las elecciones municipales, seguimos esperando algo más que anuncios vacíos y soluciones nulas porque ni Toledo tiene mapa de amianto ni tampoco una planificación para su retirada progresiva como él mismo anunció".