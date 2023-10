Presentarán una moción contra la violencia machista en Toledo

Desde el Grupo Municipal Socialista “no vamos a permitir mentiras y falsedades que ponen en riesgo décadas de lucha contra la desigualdad y la violencia machista y no vamos a estar con el PP mientras sigan suprimiendo derechos y con una mano nos dicen que condenan la violencia machista y con la otra mano siguen agarrados a los la que niegan”.



Según ha explicado, “se trata de un texto que presentamos de manera conjunta con el Grupo Municipal de IU-Podemos en el marco el próximo mes del Día Internacional Contra la Violencia Machista”.



En primer lugar, se pide la recuperación de la concejalía de Igualdad. “De nuevo volvemos a reclamar que se recupere esta área y lo haremos las veces que sea necesario porque las mujeres toledanas y las que aquí residen deben encontrar en su Ayuntamiento un espacio donde poder sentirse libres y protegidas”.



“Nos ha costado mucho trabajo, muchas décadas y mucho sufrimiento visibilizar las desigualdades, el maltrato y las discriminaciones que sufrimos las mujeres. Ocultar de nuevo esta realidad es un retroceso que no nos podemos permitir”, ha recalcado la concejala.



Sobre esta cuestión, Ana Abellán ha manifestado que la supresión de esta concejalía por parte de Velázquez “se debe a que se lo ha pedido su vicealcaldesa, se suprime porque asume como válidas ideas de la ultraderecha que niega la violencia machista, se suprime porque para Velázquez es más importante lograr la Alcaldía a toda costa que la defensa de la Igualdad”.



La concejala ha señalado que, como dijo su portavoz, “Vox viene a dar la batalla cultural y en esa batalla ya ha vencido al PP y a Velázquez, que se ha echado en sus brazos, pero no va a doblegar al PSOE”.



“No sé puede permitir seguir blanqueando a partidos que niegan la violencia machista día tras día porque con esta negación lo único que se consigue es empoderar y fortalecer a los agresores y desamparar a las víctimas. La lucha contra la violencia de género es una cuestión de toda la sociedad, no sólo de las mujeres”, ha concluido la concejala.



La moción también incluye otros acuerdos como recobrar el compromiso del Ayuntamiento en la protección de los derechos de las mujeres, en la prevención y la erradicación de la violencia de género; reforzar las medidas contra la violencia machista en Toledo y que se combatan de forma expresa los discursos negacionistas de la violencia contra las mujeres; organizar con centros escolares talleres y seminarios sobre educación afectivo-sexual; informar a través de los medios de los que dispone el Ayuntamiento sobre el uso de la tecnología como la IA y las redes sociales en la idea de la igualdad y el respeto mutuo e instar al Ayuntamiento y al Gobierno de la Comunidad Autónoma a dejar de subvencionar a asociaciones antiabortistas que ejercen violencia psicológica a las mujeres coartando su libertad de decidir sobre sus propios cuerpos.