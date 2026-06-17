Piden a Velázquez que 'no deje pasar más oportunidades'

Desde la convocada en el CEIP Juan de Padilla del barrio del Polígono, la portavoz socialista ha reclamado al alcalde, Carlos Velázquez, que no vuelva a dejar pasar ninguna oportunidad y que, si se convocan nuevas ayudas europeas, solicite financiación para climatizar todos los colegios públicos de Toledo.

Noelia de la Cruz ha recordado que el Gobierno de Velázquez ya ha dejado escapar tres convocatorias de ayudas europeas destinadas a mejorar la eficiencia energética y la climatización de los centros educativos, una circunstancia que ha provocado que Toledo vuelva a quedarse atrás mientras otros ayuntamientos sí han sabido aprovechar estos recursos.

"Lo que le pedimos al alcalde es que esté atento a las próximas convocatorias que puedan publicarse y que esta vez haga su trabajo. Toledo no puede volver a perder otra oportunidad. Si hay ayudas europeas, debe solicitarlas para climatizar los 16 colegios públicos de la ciudad, no conformarse con actuar únicamente en dos", ha señalado.

Proyectos adaptados a la convocatoria

La portavoz socialista ha insistido en que el Ayuntamiento debe presentar proyectos adaptados a los criterios y condiciones que establezcan las convocatorias.

"No basta con presentar cualquier proyecto. Hay que elaborar propuestas ajustadas a los criterios de las ayudas para conseguir hasta el 85 por ciento de financiación, como están haciendo otros ayuntamientos, entre ellos Albacete o Talavera de la Reina. Mientras otros consiguen recursos europeos, Toledo sigue perdiendo oportunidades por una mala gestión”, ha apuntado.

Noelia de la Cruz ha explicado que la comunidad educativa necesita una solución para todos los centros, no actuaciones aisladas que dejan fuera a la inmensa mayoría de los alumnos y alumnas.

Además, la portavoz socialista ha recordado que ni siquiera se están cumpliendo los plazos anunciados por el propio alcalde: "Nos dijeron que las obras de climatización del CEIP Alfonso VI comenzarían en julio y la realidad es que la licitación todavía ni siquiera está adjudicada. Es otro ejemplo de un gobierno que anuncia mucho, pero gestiona poco".

Coincidiendo con el último día del curso escolar, Noelia de la Cruz ha querido recordar que el problema no termina hoy: "Estamos hablando de salud, de bienestar y de calidad de vida. Hay niños y niñas que soportan temperaturas superiores a los 35 grados dentro de las aulas, pero también equipos directivos y docentes que continúan trabajando en los centros hasta mediados de julio, además de las oposiciones que se celebran durante el verano. La necesidad de climatizar los colegios existe hoy y seguirá existiendo cuando comience el próximo curso."

Por ello, ha pedido al alcalde que deje de escudarse en otras administraciones ya que muchos ayuntamientos están climatizando sus colegios sin buscar excusas.

El alcalde de las oportunidades perdidas

Finalmente, Noelia de la Cruz ha advertido de que Carlos Velázquez se ha convertido en "el alcalde de las oportunidades perdidas". Así ha recordado que, en apenas tres años de mandato, Toledo ha perdido cerca de 20 millones de euros de fondos europeos, la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y más de 3 millones de euros, ya en la caja del Ayuntamiento, para la construcción de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas.

De ahí que reclame al alcalde que no vuelva a dejar escapar una nueva oportunidad si se convocan ayudas europeas para la climatización de los centros educativos y que prepare proyectos ajustados a las bases para conseguir financiación para los 16 colegios públicos de Infantil y Primaria de la ciudad. "Toledo no puede seguir perdiendo oportunidades por falta de gestión y trabajo", ha concluido.