Piden convocar el Consejo Local de Turismo ante el impacto de la ordenanza nueva

En rueda de prensa, Alicia Escalante ha pedido al alcalde que rectifique su posición y “no espere a sentencias de los tribunales”, al mismo tiempo que ha denunciado que, desde la disolución del Patronato Municipal de Turismo el pasado 18 de junio de 2025, “no ha existido ninguna mesa de turismo ni un espacio real de participación con presencia de la corporación municipal y de los sectores implicados”.

“La ordenanza se planteó con el objetivo de mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes, pero en la práctica está generando el efecto contrario, con enfrentamientos en la calle entre vecinos y profesionales del turismo, situaciones de tensión incluso cuando los grupos cumplen los límites establecidos y una preocupante inseguridad jurídica para guías turísticos y agentes de la Policía Local, que no cuentan con criterios claros de actuación”, ha advertido la concejala socialista.

En este marco, Alicia Escalante ha subrayado que el Grupo Municipal Socialista no se opone a la regulación del turismo, sino que apuesta por una planificación consensuada y eficaz. “No estamos en contra de regular el turismo, todo lo contrario. Por eso exigiremos en el Consejo Local de Turismo que se aborden de manera seria y con voluntad de acuerdo las propuestas que planteamos en nuestras alegaciones y que fueron ignoradas”, ha afirmado.

Entre ellas, utilizar la tasa turística como una herramienta real para ordenar los flujos de llegada, asignando franjas horarias según el tiempo de estancia en la ciudad. “Se podría diferenciar la tarifa de mañana y de tarde para desestacionalizar las visitas y evitar la concentración masiva en determinadas horas”, ha apuntado.

O establecer “con claridad” un límite general de 30 personas por grupo en todo el Casco Histórico, con la posibilidad de autorizaciones excepcionales y justificadas, además de declarar la actividad de visitas guiadas como de especial singularidad mercantil y permitir establecer una tasa de ocupación de vía pública, con autorización previa, para ordenar la captación de clientes, garantizar igualdad de condiciones y facilitar que los visitantes individuales puedan unirse a grupos mediante plataformas de registro.

Dudas sobre la gestión turística de Velázquez

En su comparecencia, la concejala ha planteado además varias dudas sobre la gestión turística que está llevando a cabo el alcalde y que también planteará en el Consejo Local de Turismo como cuál es el destino del dinero recaudado por la tasa turística, si todos los turoperadores pagan esa tasa y cómo se está controlando a los autobuses que llegan a la ciudad y que aparcan donde les conviene, como, por ejemplo, en el aparcamiento de Santa Teresa. “¿Es este un parking habilitado por parte del Ayuntamiento para tal fin?”

También ha cuestionado la situación del servicio del autobús turístico tras finalizar la concesión anterior a finales de diciembre. “El canon anual del tren y del bus turísticos conformaba el presupuesto del extinguido Patronato de Turismo y actualmente de la propia concejalía. ¿Está ingresando en el Ayuntamiento el canon correspondiente? ¿Qué ocurre con el importe del mes de enero del bus turístico? Está desaparecido y no lo vemos, salvo en la jornada en la que estuvo por Toledo promocionando Madrid y Salou”.

En definitiva, para Alicia Escalante, el problema de fondo es la falta de una estrategia turística clara. “Toledo cuenta con una estrategia turística poco ambiciosa, mal planificada, con escasos recursos y sin liderazgo político”, ha concluido.

