El IX Paseo Solidario de Down Toledo vuelve a la senda ecológica

En este sentido, Lozano ha agradecido a Down Toledo que “un año más siga promocionando el deporte y la actividad física” con una iniciativa que “ya se ha consolidado” en la ciudad y que, además, permitirá disfrutar de un entorno natural especialmente renovado gracias a las actuaciones desarrolladas dentro del proyecto Renace Tajo.

Además, el concejal de Deportes ha destacado que este paseo se suma a otras iniciativas deportivas y solidarias que están marcando el inicio del curso en Toledo, “en este mes de septiembre Toledo empieza a movilizar de nuevo la actividad física y deportiva, y lo hace además vinculándola con algo tan importante como la solidaridad”, ha señalado Lozano.

Esta undécima edición del Paseo Solidario tendrá su salida desde el parque de Safont a las 10:30 horas, aunque las inscripciones podrán realizarse desde las 9:00 horas en el propio punto de salida. La participación tendrá un coste de 10 euros, cuya recaudación se destinará a apoyar los programas y actividades que desarrolla Down Toledo “para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual”, según ha indicado Trinidad Escobar.

Más allá de la propia marcha, ha señalado la presidenta, la jornada contará con numerosas actividades paralelas que permitirán disfrutar de una mañana de convivencia y ocio en torno al río Tajo, entre ellas, “los participantes podrán disfrutar de la tradicional foodtruck de Down Toledo, que ofrecerá una ración de migas con cada bebida, además de la presencia de la Legión 501, cuyos integrantes estarán caracterizados como personajes de Star Wars y participarán en una sesión de fotografías con los asistentes”.

La jornada se completará con música, batucada, un gran sorteo y diferentes actividades de animación, con el objetivo de que toda la familia pueda disfrutar de una jornada festiva y solidaria.

Escobar ha reivindicado que iniciativas como este paseo permiten dar visibilidad a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, y ha destacado la importancia de que las administraciones públicas den ejemplo y acompañen a las entidades sociales en este tipo de iniciativas, subrayando que “la inclusión pasa por pequeños gestos” que contribuyen a cambiar la mentalidad de la sociedad.

Por último, Rubén Lozano ha animado a todos los toledanos a participar en esta cita y a llenar la ribera del Tajo el próximo 20 de septiembre, “todo el mundo está invitado, es una jornada para disfrutar del deporte, de nuestro río y, sobre todo, para demostrar que Toledo es una ciudad comprometida con la solidaridad y la inclusión”.