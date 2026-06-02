Más de 19.000 beneficiarios con la acción de Cáritas Diocesana

La memoria, que recopila la actividad de los 43 programas institucionales de la entidad, evidencia que la pobreza no solo persiste en la provincia, sino que se intensifica y adquiere una mayor complejidad estructural.

Durante su intervención, el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, ha subrayado el carácter profundamente humano de este balance sociocaritativo: "Un año más, compartir este documento no es un frío ejercicio de estadística. Detrás de cada número hay un rostro, una dignidad que custodiar y una historia sagrada. Todas estas cifras reflejan una realidad que no podemos esquivar: la demanda de ayuda social sigue al alza y las situaciones de vulnerabilidad se están agravando y haciendo cada vez más complejas".

Don Francisco Cerro Chaves, también presidente de Cáritas Diocesana de Toledo, ha tenido palabras de especial gratitud para los 1.156 voluntarios, así como trabajadores de la entidad, que sostienen las 117 Cáritas parroquiales y las dos Interparroquiales de Talavera de la Reina y Seseña. Asimismo, vinculando a la celebración del Día de Caridad, ha hecho un llamamiento a la movilización social bajo el lema institucional “Elige amar. Elige comunidad”: "Ante la tentación del individualismo y el descarte, nosotros hoy elegimos comunidad. Al mirar a Jesús Sacramentado en la Custodia por nuestras calles, miremos también su carne sufriente en los hermanos más pobres", ha manifestado el arzobispo de Toledo.

Radiografía de la acción social: incremento de la vulnerabilidad

Los datos técnicos de la Memoria 2025 confirman un empeoramiento de los indicadores de exclusión. A lo largo del año, Cáritas Diocesana de Toledo atendió de forma directa a 9.215 personas, lo que permitió alcanzar a un total de 19.663 beneficiarios en toda la archidiócesis. Estas cifras suponen un incremento neto del 14,6% en atención directa (+1.176 personas) y del 17,2% en el volumen de beneficiarios totales (+2.881 personas) respecto al año anterior.

La entidad, que tiene 43 programas, identifica la vivienda como una de las grandes y más severas pobrezas de la sociedad actual. El encarecimiento de los precios en el mercado libre ha provocado una saturación en los recursos de alojamiento y una reducción drástica en la rotación de las familias acogidas, dadas las enormes dificultades existentes para acceder a un alquiler convencional. En este contexto, la red de centros para Personas Sin Hogar de la Archidiócesis atendió a 1.770 personas, destacando el albergue de Toledo con 485 usuarios y el de Talavera de la Reina con 204.

Principales novedades y desarrollo por áreas

Área de Familia, Mujer y Vida: Se confirma una tendencia progresiva hacia la feminización de la pobreza y un repunte de la vulnerabilidad infantil. En total, este área atendió a 259 personas. La principal novedad del año 2025 ha sido la puesta en marcha de “Hogar Belén”, un recurso de alojamiento temporal cofinanciado por la Fundación “la Caixa” orientado a la semiautonomía e integración de mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Asimismo, el Proyecto Mater celebró su décimo aniversario acompañando de forma integral a 33 mujeres gestantes o con síndrome postaborto.

Área de Inclusión y Migrantes: Registró un crecimiento al atender a 508 personas (frente a las 495 del ejercicio anterior). La entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería disparó las consultas sobre el proceso de regularización de migrantes. En respuesta, Cáritas Diocesana de Toledo priorizó y adaptó sus Escuelas de Acogida, ofreciendo formaciones específicas en valores constitucionales, igualdad de género y derechos, obligatorias para la obtención del Informe de Integración.

Área de Empleo e Inserción Laboral: El programa atendió a 894 personas. Como hito innovador, se desarrollaron formaciones de microcredenciales en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), especializando a 101 alumnos en sectores como la agricultura ecológica, la atención sociosanitaria y el comercio. Por su parte, la empresa de inserción Inserta Toledo generó 28 puestos de trabajo directos y gestionó la recogida de 1.053,4 toneladas de residuo textil a través de su red de contenedores.

Animación del Territorio y Área Sociosanitaria: Se constituyó la nueva Cáritas parroquial de El Toboso y se consolidó la red de economatos Cor IESU, con 15 economatos, asistiendo mensualmente a 950 familias. En el entorno rural, el Proyecto San José prestó cobertura a cerca de 1.300 familias en municipios de menos de 9.000 habitantes. En el apartado sociosanitario, el centro

residencial Hogar 2000 atendió a 36 personas con enfermedades crónicas avanzadas, prestando un soporte médico, psicosocial y de salud mental especializado.

Sostenibilidad financiera y control del gasto

Para sostener la red de recursos y poder hacer frente a las distintas pobrezas, Cáritas Diocesana de Toledo ejecutó una inversión social total de 5,74 millones de euros. Esta cifra responde a una estricta política de racionalización, control de costes internos y revisión de proveedores implementada para mitigar el impacto de la inflación y el encarecimiento de los suministros básicos, especialmente gravoso en los centros residenciales abiertos las 24 horas del día.

La estructura de ingresos mantuvo el modelo estratégico de sostenibilidad de la entidad, donde los fondos de carácter privado asumen el mayor peso para salvaguardar la independencia de la acción caritativa:

Financiación Privada (53%): Se incrementa en dos puntos porcentuales apoyada en la fidelidad de 678 socios, 1.172 donantes puntuales y 3.352 colaboradores económicos vía canales digitales (Bizum). En el tejido corporativo destaca la alianza con 43 Empresas con Corazón, el apoyo de la Fundación "la Caixa" y la Fundación Mutua Madrileña.

Financiación Pública (47%): Correspondiente a subvenciones y convenios finalistas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha , el Gobierno de España, el Fondo Social Europeo , la Diputación Provincial de Toledo y diversos ayuntamientos de la archidiócesis, como Toledo, Talavera e Illescas

Cumpliendo con los principios institucionales de máxima transparencia, el balance económico ha sido debidamente aprobado por el Consejo Diocesano del 27 de mayo y, al igual que en los últimos tres ejercicios, será sometido a una auditoría externa independiente antes de su publicación íntegra en la web institucional.