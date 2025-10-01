Librería Hojablanca presenta la VII jornadas de terror

Unas jornadas que, tal y como ha explicado Víctor Martín, responsable de la librería, arrancarán el 14 de noviembre con una ponencia inaugural a cargo de David Roas, y que versará sobre 'El no-muerto y la ficción fantástica. Formas y Sentidos'.

Tras el pistoletazo de salida, a las 18.30 horas, se pondrán en marcha dos talleres de escritura en formato rotativo para que todos los asistentes puedan pasar por ambas mesas.

Uno de ellos a cargo de David Remartínez, bajo el nombre 'Así se escribe una buena novela'; y otro más impartido por Fernando Isawaki, titulado 'Autopsia voluntaria'.

El sábado 15 de noviembre se desarrollarán tres ponencias. Así, Julio Ángel Olivares dictará 'Siempre fue medianoche: el vampiro y su construcción literal y figurativa a lo largo de los siglos'.

A continuación, será Rubén Sánchez Trigos quien enunciará la ponencia 'Muertos y esclavos. El camino del muerto viviente hasta la actualidad'.

Para cerrar, Patricia Esteban hablará de 'Emilia Pardo Bazán, la dama de los fantasmas'. Unas ponencias que darán paso a la segunda sesión de talleres para poder alternar sendas formaciones.

La venezolana Michelle Roche dará el toque internacional el domingo 16 con 'Formas inasibles del espanto: ancestros, espíritus y otras almas inquietas'; preludio de la charla 'Extraños compañeros de cama: literatura y cine de terror', con la firma de los autores Jesús Palacios, Antonio Trashorras y Jimina Sabadú.

El capítulo de talleres se cerrará con una 'masterclass' de parte de Juan Casamayor, amparada en el epígrafe 'Editar de miedo. Del manuscrito al libro'.

FIN DE SEMANA COMPLETO

La propuesta cultural ofrece varias formatos, desde la asistencia básica hasta la posibilidad de contratar pensión completa durante todo el fin de semana.

Los menores de 30 años tendrán un descuento de hasta 120 euros; y las inscripciones anticipadas se incentivan con un descuento de 50 euros.