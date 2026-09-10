La Junta invertirá 600.000 euros en la mejora de la CM-5002 en Cardiel de los Montes

Con este motivo, el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el alcalde de Cardiel de los Montes, Pedro Casado, han visitado los trabajos de acondicionamiento integral y refuerzo del firme que se están haciendo en el tramo que discurre por la localidad en una intervención que afecta al tramo de la CM-5002 desde el puente sobre el río Alberche, pasando por la travesía de Cardiel de los Montes.

Una visita en la que también han participado el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez; el delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno, y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes.

En total, van a ser 4,7 kilómetros de carretera sobre los que la Junta de Comunidades va a actuar en una intervención que estará concluida antes de que finalice el mes de septiembre y que ha comenzado con el fresado de la travesía de Cardiel de los Montes al que seguirá el reasfaltado con la extensión de una nueva capa de firme de la vía.

El delegado de la Junta en Toledo ha resaltado la inversión que el Gobierno regional va a realizar en esta obra que asciende a 600.000 euros, así como la importancia que esta actuación tiene no solo para los municipios afectados, sino para toda la Sierra de San Vicente, puesto que la vía es uno de los principales accesos a esta importante comarca que, además, tiene un enorme interés turístico que los ayuntamientos están fomentando como motor de desarrollo.

Una actuación que, además, tal y como ha destacado Álvaro Gutiérrez, supone completar el Plan de Carreteras de la Sierra de San Vicente que el presidente Emiliano García-Page puso en marcha al llegar al Gobierno regional y que ha supuesto una inversión cercana a los 30 millones de euros.

En este sentido, Álvaro Gutiérrez ha asegurado que “estas obras cierran en círculo del Plan de Mejora de las Carreteras de la Sierra de San Vicente y mejoran uno de los principales accesos a la comarca desde la autovía de Madrid-Talavera en una actuación que supone el arreglo de prácticamente 5 kilómetros de carretera con una inversión que supera los 600.000 euros”.

Con ello, ha añadido, “mejoramos de una forma extraordinaria no solamente la travesía del pueblo de Cardiel de los Montes, sino la principal vía de acceso a una zona eminentemente turística, como es la Sierra de San Vicente, y la de mayor afluencia de vehículos de la comarca”.

Concretamente, ha destacado el delegado de la Junta, la carretera que se está renovando soporta una media de 1.152 vehículos diarios, con un 10,7% de tráfico pesado.

Por su parte, el alcalde de Cardiel de los Montes ha mostrado su agradecimiento al presidente Emiliano García-Page “a quien trasladamos hace un tiempo la necesidad de renovar el firme de esta carretera, la CM-5002, y, de nuevo, su Gobierno ha cumplido con el compromiso de llevarlo a cabo”.

“Creemos que es una actuación de una importancia muy relevante ya que esta carretera es muy transitada por vehículos de todo tipo, entre ellos también los vehículos más vulnerables como bicicletas o motocicletas, y está a las puertas de la Sierra de San Vicente”.

Un plan que mejora cerca de 30 kilómetros

Recordar que el Plan de Mejora de las Carreteras de la Sierra de San Vicente suponer una inversión del Gobierno regional de 7,2 millones de euros para actuar sobre cerca de 30 kilómetros e incluye otra actuación de gran relevancia como son el arreglo de las carreteras CM-5001 y CM-5005, eje central de la comarca.

Una actuación que se ejecutó de forma conjunta y supuso mejorar un total de 16 kilómetros, 10,2 en la CM-5001 y 5,9 kilómetros en la CM-5005, que conectan de forma directa los municipios de El Real de San Vicente y Pelahustán.

Añadir que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha seguido incorporando nuevas actuaciones de conservación y mejora en vías adyacentes de la comarca dentro de los presupuestos provinciales de la Delegación de Fomento