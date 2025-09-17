José Luís Isabel, nuevo secretario de la Rabacht en Toledo

Según informa la Rabacht, la sesión extraordinaria celebrada este martes comenzó precisamente con un minuto de silencio en honor a los académicos fallecidos en las últimas semanas, entre ellos Félix del Valle y Díaz, que fue director de la institución entre 1995 y 2005.

A este último y a Antonio Casado Poyales es preciso añadir a los académicos correspondientes Francisco García Martín (Toledo) y Jesús Gómez Jara (Parrillas), y algunos meses atrás a Fernando González Ollé y Miguel Cortés Arrese, también miembros de la institución.

"Sus pérdidas suponen un duro golpe para la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo", institución que el pasado mes de julio inició una nueva etapa bajo la dirección de Eduardo Sánchez Butragueño", indican en nota de prensa.

La sesión extraordinaria de este pasado martes, unida a la que se celebró el pasado mes de julio, define el conjunto directivo de la Rabacht para la próxima legislatura, con Eduardo Sánchez Butragueño en la dirección; Miguel Gómez Vozmediano, como vicedirector; José Luis Isabel Sánchez, como secretario; y Santiago Sastre Ariza, como vicesecretario.

Francisco María Fernández Jiménez asume la figura de censor; Miguel Ángel Dionisio Vivas, la de archivero; Rosalina Aguado Gómez, la de anticuaria; y Ventura Leblic García como bibliotecario.

El tesorero será Hilario Rodríguez de Gracia y el vicetesorero, Enrique García Gómez.