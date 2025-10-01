IU-PODEMOS denuncia que 'Toledo Educa' no cuenta con el alumnado

"Este es al menos el tercer año en el que se plantea un listado de talleres sin tener la evaluación previa del año anterior y, por lo tanto, sin saber si lo que se ha impartido ha sido más o menos útil o dónde podemos hacer mayor o menor incidencia", reivindica el portavoz de Izquierda Unida. Y es que, para Txema Fernández estos análisis promueven la eficacia y eficiencia del gasto del dinero público, un criterio "que deberíamos tener siempre presente".

Asimismo, el concejal de IU lamenta que el programa Toledo Educa para el presente curso se presentara en el Consejo Municipal Escolar en el que no hay representación efectiva de la infancia y adolescencia de la ciudad, según ha informado la formación en nota de prensa.

En cuanto a las actividades, Txema Fernández ahonda en el primer módulo denominado 'Hacemos Ciudad', un módulo que a su juicio no hace ciudad sino que obliga a conocer el Casco Histórico, que es solo uno de los barrios de la ciudad, y que además está orientado al turismo. "Todas las actividades que se desarrollan en ese módulo, que son 33, se desarrollan exclusivamente en el Casco y es un error estratégico o, quizá una planificación estratégica del Ayuntamiento para convencernos de que el modelo de desarrollo de la ciudad está en el modelo turístico que está en el Casco y desde bien pequeñitos nos están enfocando a que es ahí donde tenemos que acudir".

Así, lamenta que el programa de talleres de este módulo se centre en conventos, Catedral, acciones relacionadas con la promoción de la candidatura de 2031 como Ciudad de la Cultura, Puy du Fou y, sin embargo, "no somos capaces de acudir desde el Casco a otros barrios a conocer su historia o promover el conocimiento de la historia entre barrios más allá del Casco". Fernández, que recuerda que esta interacción entre barrios es una propuesta de IU a la que nunca se ha hecho caso, reivindica el papel fundamental que deberían tener las asociaciones de vecinos para "que nos cuenten cómo se vertebraron los barrios a partir de esos primeros centros educativos".

Además, a juicio del edil de IU, el Toledo Educa carece de un módulo concreto y completo en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con el que concienciar y sensibilizar en esta materia desde jóvenes y desde edades tempranas, "para que entendamos la importancia que tienen las mujeres en la ciencia, las mujeres en la ciudad, las mujeres en la vida cotidiana y cómo podemos encontrar referentes también en el mundo deportivo, por ejemplo".

Por último recuerda el portavoz de IU que uno de los problemas fundamentales de la infancia y la adolescencia son las muertes no naturales cuya primera causa es el suicidio por lo que reprocha que solo haya un taller de una hora y que esté impartido por una asociación cultural. "Aunque contrate o subcontrate los servicios a otra empresa debería ser una actividad que se tomara mucho más en serio, con mucho más rigor y que se impartiera por profesionales de este sector e incluso, por qué no, que lo gestionase directamente el Ayuntamiento".