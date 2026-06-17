Hospital de Toledo mantiene activo el plan de contingencia en el servicio de Urgencias

En los últimos quince días, el Hospital Universitario de Toledo ha atendido más de 8.500 urgencias, con una media superior a las 560 atenciones diarias y picos de hasta 700 en un día. Solo durante la jornada de ayer fueron asistidos 650 pacientes, una cifra que refleja la elevada demanda que está soportando el centro hospitalario.

Del total de pacientes atendidos, aproximadamente un 13 por ciento requiere ingreso hospitalario, lo que supone más de un millar de ingresos potenciales en apenas dos semanas.

A esta intensa actividad asistencial se suma la disminución de las altas hospitalarias registrada en los últimos días, vinculada a la incidencia de la huelga médica. Esta circunstancia ha provocado un descenso cercano al 20% en el número de altas y pruebas diagnósticas con respecto a la semana anterior, condicionando la disponibilidad de camas para nuevos ingresos y generando situaciones puntuales en las que el número de pacientes que ingresan supera al de aquellos que reciben el alta hospitalaria.

Además, durante los últimos días se ha observado una mayor afluencia de pacientes crónicos de edad avanzada con agravamiento de patologías respiratorias y cardíacas, perfiles clínicos que presentan una mayor complejidad asistencial y una mayor necesidad de ingreso hospitalario. De hecho, en el día de hoy más de 50% de los pacientes pendientes de ingreso son personas de edad avanzada.

La atención a una parte importante de estos pacientes requiere además su ingreso en dispositivos asistenciales ubicados fuera del Hospital Universitario, como el Hospital del Valle, una circunstancia que añade complejidad a la gestión de camas y a la coordinación de los circuitos asistenciales en momentos de elevada presión. Esta realidad evidencia la necesidad de seguir avanzando en fórmulas organizativas que permitan optimizar los recursos disponibles y ofrecer una respuesta más ágil y eficiente a las necesidades de los pacientes.

Ante esta situación, la Gerencia mantiene activado el Plan de Contingencia y celebra diariamente reuniones de seguimiento en las que participan profesionales del Servicio de Urgencias, responsables de distintas especialidades y miembros del equipo directivo para analizar la evolución de la ocupación hospitalaria y adoptar las medidas necesarias en función de las necesidades asistenciales de cada jornada.

A pesar de la elevada presión asistencial, la atención a los pacientes se sigue realizando conforme a criterios de prioridad clínica y gravedad, garantizando en todo momento la asistencia urgente y emergente.

La Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo quiere reconocer y agradecer expresamente el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de los profesionales del Servicio de Urgencias, de las unidades de hospitalización y del conjunto de servicios implicados, cuyo trabajo está permitiendo mantener la calidad de la atención sanitaria en un contexto especialmente exigente.

Asimismo, la Gerencia reitera su compromiso con la mejora continua de la organización y funcionamiento del Servicio de Urgencias y continuará trabajando para minimizar el impacto que esta situación pueda tener sobre los pacientes y sus familias.