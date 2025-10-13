Un experto en ayudas ve difícil "una mano negra" en los fondos EDIL

Noelia de la Cruz advierte de su preocupación ante la posibilidad de que se repitan errores en este procedimiento, como ya ocurrió, aseguran, durante la elaboración y supervisión de los proyectos presentados. Señalan especialmente que tanto el alcalde como su portavoz han afirmado públicamente haber enviado dos cartas al Ministerio de Hacienda, cuando las bases de la convocatoria establecen claramente que la solicitud de información debe realizarse a través de una plataforma digital específica habilitada para ello.

Esta situación se produce en un contexto en el que, tal y como subraya el PSOE, ha salido a la luz una entrevista publicada este lunes a un experto en fondos europeos, José Luis Rubio, que respalda la postura del Grupo Municipal Socialista y avala el argumento de que el gobierno de Carlos Velázquez no ha trabajado lo suficiente ni ha seleccionado adecuadamente los proyectos, que no cumplían los requisitos ni los criterios de puntuación establecidos.

“El gobierno de Velázquez ha presentado tres grandes proyectos, pero dispersos territorialmente, lo que no contribuye a la revitalización de un barrio concreto, como sí exigen los Fondos EDIL”, explica Rubio en declaraciones recogidas por La Tribuna de Toledo. El experto añade que, de haberse centrado en zonas con menores ingresos familiares como el Polígono, Santa Bárbara o Palomarejos como advirtió el Grupo Municipal Socialista, Toledo habría tenido más opciones de obtener financiación.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige al equipo de gobierno que abandone su teatro diario y asuma su responsabilidad: “Los únicos responsables de que Toledo no reciba financiación de los Fondos EDIL son el alcalde y sus concejales, por su dejadez y falta de trabajo”, denuncian. Además, instan a que las alegaciones y solicitudes se tramiten por los cauces oficiales establecidos y no a través de “cartas postales que no conducen a ninguna parte”.