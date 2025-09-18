Diputación de Toledo financiará parte del premio nacional de Ademto

Una colaboración que han presentado este jueves en rueda de prensa el vicepresidente segundo y diputado provincial de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, y la vocal de Ademto, Begoña Aguilar.

Aguilar ha detallado que este premio, de carácter bianual, está centrado en alentar el trabajo de grupos de investigación españoles que además estén radicados en España, con el objetivo de paliar el hecho de que un país como España, con una "importancia mayúscula" en la UE, la investigación "no está a la altura de otras competencias que se desarrollan a nivel nacional".

Del mismo modo, ha especificado que, en esta edición, que abarca los años 2023 y 2024, ya hay diez candidaturas y desde Ademto esperan que se incorporen "otras dos o tres más".

"Hasta la fecha estamos muy acostumbrados a oír que nuestros investigadores salían fuera de España para hacer su actividad. Hay que seguir impulsando la labor investigadora de todos nuestros talentos y queremos impulsar ese talento pero desde España", ha manifestado.

La vocal de Ademto ha manifestado que están "muy contentos" con la colaboración tanto con la Diputación de Toledo como con la empresa Holcim, recalcando que la "apuesta" de una entidad pública y otra privada es "un ejemplo".

Por su parte, Daniel Arias ha asegurado que esta colaboración es "importante" y el premio ha logrado "consolidarse como un reconocimiento prestigioso en el ámbito científico" contribuyendo a "visibilizar la esclerosis múltiple" y atrayendo a grupos de investigación "de primer nivel".

Del mismo modo, ha recalcado el "firme compromiso" de la Diputación con la investigación médica y la atención a los colectivos vulnerables.

Finalmente, el vicepresidente segundo de la Diputación ha agradecido a Ademto que permita participar a la Institución provincial en este premio. "Estamos muy contentos de que Ademto cuente con nosotros y nos permita formar parte de estos premios", ha señalado.