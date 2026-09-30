Denuncian plagas de cucarachas, ratas y palomas un otoño más

“Vuelven a Toledo las cucarachas y las ratas, pero no llegan las medidas de prevención que llevamos reclamando al gobierno municipal en esta legislatura”, ha señalado García, quien ha recordado que el PSOE ha planteado en numerosas ocasiones incrementar los recursos destinados a la prevención y control de plagas, propuestas que han sido rechazadas por el alcalde y los concejales de PP y Vox.

Para el viceportavoz socialista, “sobran los motivos” para que Carlos Velázquez convoque el Consejo Municipal de Medio Ambiente, que lleva ya 321 días sin reunirse. “Tenemos un problema evidente en nuestras calles, tenemos propuestas encima de la mesa y tenemos un órgano municipal que debería estar trabajando sobre estas cuestiones, pero el alcalde ha decidido mantenerlo cerrado durante casi un año”, ha criticado.

“Mientras los vecinos y vecinas vuelven a encontrarse con cucarachas y ratas en sus barrios, Velázquez está más pendiente de sus viajes y de sus fiestas que de intensificar la prevención y garantizar que los servicios municipales funcionen. Siempre llega tarde”, ha afirmado García, quien espera que este gobierno no culpe, como suele hacer, a los vecinos y vecinas de los problemas que genera un alcalde acabado que no está pendiente de los problemas de los toledanos y toledanas.

Lo mismo ocurre con la proliferación de palomas que, ya no se limita solo al Casco Histórico, donde la presencia de estas aves y la acumulación de excrementos están deteriorando calles y espacios públicos que permanecen durante largos periodos sin ser limpiados, sino que se está extendiendo a otros barrios como Santa Bárbara y el Polígono, donde los vecinos están sufriendo directamente sus consecuencias.

Una situación que, según el viceportavoz, ha llegado a los entornos de las escuelas infantiles del Polígono, “especialmente preocupante cuando se trata de lugares utilizados diariamente por niños y niñas”; y a Santa Bárbara, donde son muchas las comunidades de vecinos que están teniendo que asumir de su bolsillo actuaciones y medidas para intentar proteger sus edificios y espacios comunes por la falta de respuesta del Ayuntamiento.

“Estamos hablando de un problema que ya afecta a la limpieza, a la conservación de los espacios públicos y, sobre todo, a la salubridad de la ciudad. ¿Dónde están las medidas que este gobierno tiene que poner en marcha para evitar que tengamos una ciudad abandonada llena de excrementos de paloma, cadáveres de aves, cucarachas o ratas?”, preguntan desde el PSOE.

Pablo García considera que el alcalde debe actuar, debe explicar qué recursos se están destinando a acabar con estas plagas y por qué fallan, debe controlar la población de palomas en toda la ciudad y debe garantizar la limpieza y salubridad de los espacios públicos, además de convocar de una vez por todas el Consejo de Medio Ambiente para tratar todos estos asuntos.