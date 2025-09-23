La Delegación de Defensa en la región cumple 30 años

La celebración ha tenido lugar en la sede de la Delegación y que ha estado presidido por el coronel delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vizuete. Han asistido autoridades militares y políticas, así como personas destacadas de la sociedad civil.

El acto, que ha comenzado con el izado de bandera, ha continuado con la entrega de distintos reconocimientos. Así, el subteniente Carlos Rodríguez ha sido distinguido con la Medalla de Campaña de carácter honorífico.

Tras ello, se ha producido el nombramiento de reservistas voluntarios a Fernando Enríquez, Elena García, Izaskun Olea, David Martín Caro y María de la Paz Aguilera; y el diploma de empleo a José Ignacio García.

En el acto también se ha nombrado a María Asunción Vivar como reservista honoraria y también se ha reconocido a Pedro Fernández como personal que ha cesado en la Delegación por su pase a la reserva.

En último lugar, se ha entregado la Bandera de Mochila, un reconocimiento público para mostrar el agradecimiento por la colaboración prestada, tanto personal como institucionalmente, a la Delegación de Defensa, que este año ha sido para Alberto Ortega, Francisco Javier Muñoz, Jesús María Alonso, José Sánchez y Rebeca Arango.

UNA DELEGACIÓN ABIERTA A LA PROVINCIA

Tras la entrega de estos reconocimientos y distinciones, el coronel delegado de Defensa en la región ha tomado la palabra en una alocución en la que ha destacado que la Delegación es ya, tras 30 años de servicio, una organización "madura" que se ha adaptado a "las necesidades cambiantes motivadas por las necesarias modernizaciones de la administración militar".

Juan Luis Vizuete ha destacado que, poco a poco, la Delegación ha ido pasando de ser un organismo dirigido principalmente a la organización militar a expandir su conocimiento en la sociedad provincial.

Entre las actividades realizadas por la Delegación, Vizuete ha puesto énfasis en su labor de captación de nuevo personal militar proporcionando información a los interesados en el acceso y posibilidades de la carrera militar, así como mediante la participación en ferias de empleo, organizaciones empresariales, ayuntamientos, centros de enseñanza y universidades.

Además, también ha destacado que en el curso 2024/2025 se impartieron un total de 49 charlas en 33 colegios de la provincia, a las que asistieron un total de más de 3.000 alumnos.

"Nos podemos dar por satisfechos con el resultado de todos estos esfuerzos", ha proseguido, detallando que en ese periodo se han tramitado 152 solicitudes de acceso a escala de oficiales y 107 a la de suboficiales, además de examinar a 855 aspirantes a tropa y marinería, de los que 317 han conseguido plaza.

En este punto, ha querido tener palabras de agradecimiento al teniente coronel Pedro Fernández, quien ha pasado a la reserva tras ser el gestor del área de Reclutamiento durante los últimos siete años. "Muchas gracias, Pedro, por tus servicios y disfruta de tu nueva situación", ha apuntado.

Asimismo, también se ha referido a los reservistas voluntarios, reconociendo "el sacrificio que realizan para contribuir temporalmente" a las labores militares con sus conocimientos propios y resaltando la "dificultad" de obtener dicho nombramiento, ya que de las 66 solicitudes tramitadas solo han obtenido plaza cinco.

Finalmente, ha felicitado a los distinguidos con la Bandera de Mochila, un galardón "muy sencillo" con el que pretenden "devolver el cariño y aprecio recibido" por parte de los premiados.

"No tengan ninguna duda de que es tremendamente merecido en todos los casos y siéntanse orgullosos. Muchos desean este galardón y son pocos los escogidos", ha apostillado.