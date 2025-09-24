Concluyen las obras de las riberas del Tajo que conectan el patrimonio de Toledo

Se trata de las obras comprendidas en el proyecto de conexión e integración de Vega Baja, Circo Romano y Casco Histórico de Toledo con el río Tajo, un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation por un importe de 872.333,76 euros. Y del proyecto de la ribera en el Casco Histórico que da continuidad entre el puente nuevo de Alcántara-Diamantista-Daican, proyecto también financiado con fondos europeos Next Generation por un importe de 412.945,45 euros.

Además, según ha explicado el portavoz, la Junta de gobierno ha adjudicado las obras de reparación de la Senda Ecológica del Tajo, dañada por la riada de la pasada primavera, a la empresa Antonio Miguel Hijos S.L. por un importe de 179.758 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Se trata de una de las actuaciones financiadas con los 800.000 euros del remanente de Tesorería aprobados para reparar los desperfectos ocasionados por las inundaciones, que también afectaron a parques y zonas de riego. Y también se ha aprobado el inicio de expediente para el mantenimiento extraordinario de parques y paseos municipales por valor de 120.987 euros, igualmente destinado a paliar los daños de la crecida.

Juan José Alcalde, ha recordado que las inundaciones “arrasaron riberas y afectaron a zonas verdes y sistemas de riego próximos al río, lo que obligó al Ayuntamiento a poner en marcha varias intervenciones urgentes”.

Otros asuntos adoptados

Por otro lado, se han adjudicado las obras del Plan de Arbolado 2025-2026 a Grupo Raga S.A. por un importe de 81.405 euros, y la auditoría de gestión energética de los suministros municipales a Azigrene Consultores S.L. por 19.747 euros.

En materia de patrimonio, se ha dado luz verde a la segunda fase del proyecto de recuperación de Vega Baja, con una inversión de 382.032 euros en una parcela de propiedad municipal.

Por otro lado, se han aprobado varios convenios de colaboración, el primero de ellos con la Fundación La Caixa para el desarrollo del programa Caixa Pro Infancia; otro de ellos con la Fundación Cibervoluntarios y otro con la Diputación Provincial de Toledo para la realización del programa ‘Educación para la convivencia en igualdad y prevención de violencia de género’. Asimismo, se respalda un acuerdo con Down Toledo por 11.182 euros para un programa de inclusión laboral en hostelería.

En otro orden de cosas se ha autorizado el inicio del expediente para la venta de un camión autobomba usado y amortizado por causas baja en la flora del ayuntamiento por un importe de 4.500 euros más IVA; la prórroga del contrato de mantenimiento de aplicaciones informáticas y las actividades culturales para la celebración de las fiestas del barrio en la Plaza de la Bellota.

Y por último, se aprueba el convenio de colaboración entre la asociación rectora de la feria de artesanía de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo para organizar la XLIV edición de FARCAMA en la ciudad de Toledo que se desarrollará del 7 al 12 de octubre de 2025 en el paseo de Recaredo de la ciudad.