Cáritas avisa de que la exclusión social tiene 'rostro de mujer' en Toledo

La secretaria general de Cáritas Diocesana, Mónica Moreno, ha adelantado que los indicadores de programas como Cáritas Integra, Personas sin Hogar, el centro sociosanitario Hogar 2000 y Programas de Mujer y Empleo "ponen de manifiesto que la exclusión social es mayor en las mujeres que en los hombres".

En este sentido, ha recordado el último IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha (Informe Foessa 2025), que señala que la exclusión afecta al 23% de la población en hogares encabezados por una mujer, frente al 20% cuando el sustentador principal es un hombre, ha informado Cáritas en nota de prensa.

La situación es "especialmente preocupante", según Cáritas, en el caso de la monoparentalidad, donde los niveles de exclusión alcanzan el 36%. "Son cifras basadas en hechos y en historias concretas de vida que atendemos cada día en nuestras acogidas", ha puntualizado la secretaria general.

El Área de Inclusión ha sido testigo directo de la precariedad habitacional que sufren las familias encabezadas por mujeres. A través del programa Cáritas Integra, se acompañó a 273 mujeres en su proceso de inserción. Asimismo, 32 mujeres fueron acogidas en los alojamientos de urgencia 'Madre Teresa' y 45 recibieron apoyo directo desde el Programa de Vivienda de Cáritas.

En cuanto a los programas específicos de mujer, los datos de 2025 reflejan que "siguen siendo pilares fundamentales para la protección de la mujer en situaciones de extrema vulnerabilidad", ha expresado Mónica Moreno. Uno de los datos más reveladores se encuentra en los centros para personas sin hogar de Talavera y Toledo.

Aunque en el último año se ha registrado un ligero descenso porcentual (del 26% al 23% respecto a los hombres), la perspectiva histórica refleja que desde 2017 la tasa de mujeres atendidas ha pasado del 8% al 23%. Esta tendencia se repite en el centro sociosanitario Hogar 2000, donde la cifra de mujeres atendidas prácticamente se ha duplicado en el último lustro, pasando de una media de 8-9 mujeres (en el periodo 2019-2022) a picos de 15-16 mujeres en los años más recientes.

Asimismo, en el Proyecto Santa Difna, de acompañamiento psicológico, la mayoría de las personas atendidas son mujeres. Finalmente, desde el área de Animación del Territorio se subraya una realidad latente en la base de la institución, ya que se estima que el 90% de los participantes en las Cáritas Parroquiales son mujeres, reafirmando su papel como motor de la acción social en la provincia.