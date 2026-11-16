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El Borril prepara una jornada de especies autóctonas

La Diputación de Toledo, a través de su Servicio de Medio Ambiente, dirigido por la diputada Marina García Díaz-Palacios, organiza una jornada de plantación popular de árboles y arbustos autóctonos en la finca El Borril, situada en el término municipal de Polán, con el objetivo de acercar a los ciudadanos al conocimiento del patrimonio natural de la provincia y fomentar su participación en la conservación del medio ambiente.

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El Borril prepara una jornada de especies autóctonas
El Borril prepara una jornada de especies autóctonas | Diputación Provincial de Toledo

La actividad tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, de 10.00 a 13.30 horas, y ofrecerá a pequeños y mayores la oportunidad de contribuir directamente a la mejora del entorno natural mediante la plantación de especies características del bosque mediterráneo, fundamentales para favorecer la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas propios de la provincia.

La jornada incluirá también una ruta guiada por el Aula de Naturaleza de El Borril, en la que los participantes podrán conocer los distintos hábitats y observar la fauna característica del bosque mediterráneo, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Uno de los principales atractivos de esta iniciativa será el comienzo de la creación de un arboreto, un nuevo espacio que reunirá una treintena de especies diferentes de árboles y arbustos representativos del monte mediterráneo de la zona.

Este pequeño jardín botánico permitirá a los visitantes identificar y conocer mejor la flora autóctona y su importancia para el equilibrio natural, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Para participar en la jornada será imprescindible realizar inscripción previa a través de la página web de la Diputación de Toledo (www.diputoledo.es), a partir del 1 de noviembre.

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