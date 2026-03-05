Ayuntamiento de Toledo trabaja para ampliar los lugares donde poder renovar los nuevos títulos de autobús para empadronados

Concretamente, los posibles lugares que se ampliarían para efectuar estos trámite son el Casco Histórico, sobre todo para personas mayores, y en el barrio del Polígono, tal y como ha explicado Velázquez a preguntas de los medios respecto a los problemas que están teniendo los usuarios para llevar a cabo esta renovación.

En su visita a la estación depuradora de aguas residuales del barrio de Santa María de Benquerencia, ha admitido que el Consistorio toledano todavía no ha sido capaz de conseguir esa ampliación de espacios pero están "en conversaciones con Unauto, la empresa de autobuses porque hay determinadas complicaciones en cuanto a organización de personal".

No obstante, se ha mostrado esperanzado en que esta ampliación de espacios se lleve a cabo, recordando que se ha dado otro plazo de otro mes, hasta el 31 de marzo, para que los usuarios toledanos del transporte público lleven a cabo esta renovación.

"El objetivo es que nadie de Toledo que sea usuario del transporte urbano se quede sin renovar a unas condiciones ventajosas su abono actual", ha remarcado el alcalde, señalando que los problemas que puedan estar surgiendo con las tarjetas antiguas son "puntuales", porque hasta la fecha "siguen funcionando" correctamente.

Sobre la queja presentada por Facua, que consideraba ilegal que Unauto solicitará una fotocopia del DNI para llevar a cabo este trámite, ha señalado que el Ayuntamiento escucha a esta organización "para tratar de solventar y facilitar en todo lo posible ese trámite", si puede ser "sin pedir esta documentación".

Respecto a las críticas de IU Toledo, que abogaba por que los usuarios que no estuvieran empadronados en la ciudad pudieran también beneficiarse de estos descuentos, ha señalado que puede entender esta idea, pero ve "importantísimo" que los toledanos, "que son los que pagan los impuestos aquí, se vean favorecidos en todo lo posible por las políticas que hacemos". "Para nosotros son lo primero", ha destacado.