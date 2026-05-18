Ayuntamiento apoya a los cuatro policías de Toledo que se dirigen a Santiago

La vicealcaldesa de Toledo y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, junto al concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, han mostrado hoy el respaldo del Ayuntamiento a la iniciativa impulsada por cinco integrantes de la Policía Local de Toledo que recorrerán en bicicleta la histórica Vía de la Plata hasta Santiago de Compostela, rememorando el camino que ya realizaron hace quince años desde la capital regional.

Durante la presentación oficial de esta aventura deportiva, Lozano ha destacado “el orgullo que supone para la ciudad contar con una Policía Local tan comprometida, activa y cercana”, subrayando además la voluntad del Ayuntamiento de apoyar proyectos que fomenten el deporte, el compañerismo y los hábitos de vida saludables.

“Estamos muy contentos de poder colaborar y ayudar a este grupo de policías locales porque, de alguna manera, son quienes los 365 días del año están al servicio de la ciudad”, ha señalado, recordando el importante trabajo que desempeña el cuerpo municipal en la cobertura de eventos y en la atención diaria de incidencias en Toledo.

La expedición, integrada por cinco compañeros de la Policía Local, comenzará este jueves 21 de mayo desde Mérida, para completar cerca de 800 kilómetros hasta llegar a Santiago de Compostela el sábado 30 de mayo. El grupo afrontará una media de 80 kilómetros diarios. Un desafío que, como ha explicado José Luis Palomino, inspector de la Policía Local, “nace como una forma de recuperar la experiencia vivida hace quince años, cuando varios de los participantes realizaron el Camino de Santiago desde Toledo”.

Además, ha destacado el esfuerzo de preparación realizado durante los últimos meses, con entrenamientos progresivos desde finales del pasado año y sesiones específicas con carga para adaptarse a las exigencias físicas de una ruta de larga distancia, “lo más duro no son solo los kilómetros, sino el peso, el cansancio acumulado y montar cada día en la bicicleta”, ha explicado.

Por su parte, el subinspector de Policía Local, Julio Mota, que se incorpora por primera vez a esta experiencia, ha valorado el fuerte vínculo existente entre los miembros del cuerpo policial, “la Policía Local es un cuerpo muy unido y esto es parte del compañerismo que nos caracteriza”, ha afirmado, reconociendo la exigencia del reto, aunque confiado en completar el recorrido junto al resto del equipo.

El Ayuntamiento de Toledo ha colaborado con esta iniciativa facilitando la equipación deportiva que utilizarán durante el recorrido, en este sentido, Rubén Lozano ha asegurado que el objetivo del equipo de Gobierno es “acompañarlos y animarlos para que esta experiencia sea un reto personal y también una oportunidad para disfrutar del deporte y de la amistad más allá del trabajo diario”.