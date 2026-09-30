Aprobada la bolsa de secretarios-interventores en la institución provincial de Toledo

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, en declaraciones previas a los medios de comunicación, ha señalado que “entre los acuerdos adoptados destaca la aprobación del Programa Provincial de Cooperación y encomienda de gestión para la creación de una bolsa provincial de secretarios-interventores interinos, una herramienta común que permitirá facilitar a los ayuntamientos de la provincia la cobertura de puestos vacantes de Secretaría-Intervención”.

Según la portavoz “el programa parte de las dificultades que, especialmente en los municipios de menor población y capacidad administrativa, existen para cubrir estos puestos, esenciales para el funcionamiento jurídico, presupuestario y económico de las entidades locales”.

A través de este programa, que ha sido aprobado con el voto en contra del Grupo Socialista, los ayuntamientos que se adhieran voluntariamente podrán encomendar a la Diputación la gestión material y técnica de un proceso selectivo común.

De este modo, la Institución provincial pondrá sus medios personales, técnicos y organizativos al servicio de un procedimiento conjunto, evitando que cada ayuntamiento tenga que organizar individualmente un proceso selectivo.

Ha confirmado De Frutos que “el resultado será una bolsa de empleo con una relación ordenada de candidatos que podrá ser utilizada por los ayuntamientos para proponer el nombramiento de funcionarios interinos de Secretaría-Intervención conforme al procedimiento establecido por la Administración autonómica”.

La Diputación se encargará de organizar el proceso selectivo, valorar a los aspirantes, establecer el orden de la bolsa y gestionar posteriormente la misma, pero no realizará los nombramientos, que continuarán correspondiendo al procedimiento establecido por la Comunidad Autónoma.

La adhesión al programa será voluntaria para las entidades locales de la provincia, con la excepción de los municipios sometidos al régimen de gran población.

El programa tendrá una vigencia de tres años y contempla la posibilidad de realizar nuevos procesos selectivos si la bolsa inicial llega a agotarse.

Conservación de la zona 2 de carreteras

El Pleno ha aprobado también la continuidad transitoria del servicio de conservación y explotación de la Zona 2 de la Red Provincial de Carreteras, con el objetivo de garantizar que el final del actual contrato no provoque ninguna interrupción en la atención y mantenimiento de la red.

El contrato vigente, formalizado en 2006 con BERVIA, S.A. por un periodo de 20 años, finaliza el 4 de octubre de 2026.

Soledad de Frutos ha informado de que la continuidad comenzará el 5 de octubre y se mantendrá hasta la entrada en servicio del nuevo contrato actualmente en tramitación, con una duración máxima de 12 meses.

Durante este periodo se garantizarán las labores ordinarias de vigilancia de las carreteras, atención de accidentes, incidencias y emergencias, señalización provisional, conservación de firmes y drenajes, mantenimiento de señalización y sistemas de contención, limpieza y retirada de obstáculos, tratamiento de márgenes, reposiciones menores y vialidad invernal, además del seguimiento del estado de la red.

La continuidad no contempla nuevas inversiones, obras de mejora o rehabilitación estructural ni actuaciones extraordinarias que excedan de las labores ordinarias de conservación.

El coste establecido es de 81.833,85 euros mensuales, IVA excluido, lo que supone 99.018,96 euros mensuales con IVA y un equivalente anual de 1.188.227,52 euros, IVA incluido, condicionado a la existencia de crédito en la anualidad de 2027.

Renuncia de Francisco Rodríguez Sánchez

Por último, el Pleno ha tomado conocimiento de la renuncia presentada por Francisco Rodríguez Sánchez a su cargo de diputado provincial por el Partido Judicial de la Zona Toledo-Illescas.

El acuerdo recoge la dimisión presentada por el hasta ahora diputado provincial y dispone la notificación del mismo a la Junta Electoral Central, a efectos de lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, para iniciar los trámites correspondientes a su sustitución.