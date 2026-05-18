Acusan a Velázquez de mentir con los nuevos vecinos del Casco de Toledo

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha aclarado que los datos del padrón municipal, que se pueden consultar en la web del propio Ayuntamiento, reflejan que el Casco Histórico, entendido como la zona interior de las murallas, “no solo no ha crecido, sino que ha perdido alrededor de 50 habitantes en ese mismo periodo”.

En este sentido, De la Cruz ha explicado que el alcalde “mezcla deliberadamente los datos” al referirse al conjunto del Distrito 1, que incluye barrios como San Martín, Cigarrales y Cerro de los Palos, Antequeruela, Covachuelas y Azucaica. “Es precisamente en Azucaica donde se concentra el incremento de población, con 263 nuevos residentes, y es ese dato el que utiliza de forma torticera y mal intencionada para hablar del Casco Histórico”, ha denunciado.

“Hay que ser muy imprudente para inventarse cifras como esta con las que justificar la falta de gestión que hace perder vecinos y vecinas en el Casco”, ha afirmado la portavoz socialista, quien ha acusado a Velázquez de “vivir en una realidad paralela y mentir sistemáticamente a los toledanos y toledanas. Esto es una clara falta de respeto a la ciudadanía”.

Además, De la Cruz ha recordado que el alcalde volvió a utilizar este argumento la semana pasada durante un desayuno informativo en Madrid, “un escenario al que acude porque en Toledo ya nadie se cree sus discursos”. Asimismo, ha señalado que, incluso cuando un vecino le rebatió estos datos en el Consejo Local de Turismo, el propio alcalde “llegó a insistir en su mentira, insinuando que no existían nuevas promociones de vivienda en Azucaica como si en el Casco si las hubiera habido en este periodo, en lugar de reconocer su error”.

Para el Grupo Socialista, este episodio “es un ejemplo más de la forma de gobernar de Carlos Velázquez, basada en el maquillaje de datos y la propaganda en lugar de en la gestión real de la ciudad”. En este sentido, De la Cruz ha concluido que “lo único que hace este alcalde es vender humo y maquillar la realidad porque no ha hecho nada desde que asumió la alcaldía más allá de perder oportunidades estratégicas para Toledo”.

Así se ha referido a la pérdida de 20 millones de euros de fondos europeos para la ciudad; a que Toledo no será Capital Europea de la Cultura en 2031; a la subida de impuestos que están soportando los toledanos y toledanas desde su llegada al Gobierno; y a que el señor Velázquez se limita a inaugurar proyectos que dejó planificados la anterior Corporación con financiación del Gobierno de España”, ha sentenciado.