Tolón asegura que el Gobierno estará presente en el funeral por las víctimas de Urda

"Por supuesto que el Gobierno de España estará presente en ese funeral y en los próximos días dirán qué personal va a venir", ha señalado Tolón, preguntada por esta cuestión este jueves en Toledo, donde ha visitado el Servicio de Capacitación Cecap.

El funeral, que estará presidido por el arzobispo de Toledo, contará con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello. También ha confirmado su asistencia el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

En otro orden de cosas, y preguntada sobre si cree que habrá más dimisiones a raíz del accidente, después de que este miércoles lo hiciese el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, Tolón ha dicho no saberlo.

"Yo creo que lo más importante es que el exministro Puente asumió su responsabilidad política y dio un ejemplo a este país de cómo nosotros tomamos nuestras cuestiones desde el punto de vista de la responsabilidad. Para mí es muy grato ver cómo lo hizo en sede parlamentaria, en la Diputación Permanente. Dio un testimonio muy importante".

Dicho esto, y tal y como hizo este miércoles en la red social 'X', la responsable nacional de Educación ha valorado la figura de Puente, destacando su "profesionalidad" y el que haya dado "un paso atrás".

"Conozco a Óscar Puente desde que era alcalde de Valladolid y portavoz del PSOE en la FEMP y yo era vicepresidenta. Tengo una grandísima amistad --con él--. Es un gran profesional y ha hecho algo muy importante, que es dar ejemplo de lo que se tiene que hacer desde el punto de vista político, cosa que no hace ni ha hecho nunca el Partido Popular".

"Ahí vemos el caso de la dana, cómo siguen los mismos", ha criticado Tolón, que ha declinado valorar las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la dimisión de Puente, que calificó de "teatrillo". "No voy a valorar los insultos del Partido Popular", ha zanjado.