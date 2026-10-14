Taxistas de Toledo denuncian conducción temeraria de Vtc

Un nuevo accidente que se suma a los que se vienen dando en el término municipal, debido a la conducción temeraria de los Vtc que han llegado a la capital de Castilla-La Mancha.

Los taxistas vienen denunciando al ayuntamiento actitudes violentas en la conducción, temerarias, con exceso de velocidad, infringiendo las señales de tráfico, con maniobras impropias al volante, que ponen en riesgo la integridad de los conductores y viandantes.

De hecho este lamentable accidente, que ha dejado en el hospital a otro joven pendiente de evolución, se suma a otros más provocados por este tipo de actitudes.

Desde la asociación se pone de manifiesto la inquietud por parte de los profesionales del taxi, que desde la llegada de los Vtc a la ciudad de Toledo, se exponen a los riesgos generados por los conductores de estos vehículos.

Consideran que el riesgo va en aumento y solicitan al ayuntamiento que adopten medidas que impliquen un control y seguimiento, para evitar más accidentes, a los que también se exponen los profesionales del taxi.

La asociación lamenta este último accidente y transmite sus condolencias a los familiares del joven fallecido.