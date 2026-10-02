Transportes avanza en las obras para las conexiones de la N-502 en Gamonal, con una inversión de 5,9 millones de euros

Los trabajos, que se desarrollan entre los kilómetros 104,7 y 105,5 de la carretera nacional, entran ahora en una nueva fase con la conexión del nuevo trazado de la N-502 a la vía actual, la demolición de la glorieta provisional que ha servido de acceso a Gamonal durante la ejecución de las obras y la finalización del tablero del futuro enlace.

Para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la carretera, el Ministerio ha informado de que a partir de las 8.00 horas del lunes 5 de octubre y hasta el 19 de octubre permanecerá cortada la carretera TO-1287, que permite el acceso a Gamonal desde el kilómetro 105,5 de la N-502.

Durante este periodo, el tráfico que circula por la N-502 será desviado por los ramales provisionales habilitados en ambas márgenes del nuevo enlace en construcción.

Además, se han establecido varios itinerarios alternativos para acceder a Gamonal. Los vehículos procedentes de Ávila deberán desviarse en Velada por la CM-5103, incorporarse a la A-5 en el enlace 130 en dirección Madrid y salir posteriormente por el enlace 128. Por su parte, quienes lleguen desde Talavera de la Reina tendrán que tomar la salida 123 de la A-5 y continuar hasta el enlace 128.

Asimismo, los conductores que circulen por la autovía A-5, independientemente del sentido de la marcha, deberán utilizar la salida 128 para acceder a la entidad local menor de Gamonal.

Con esta actuación, el Ministerio persigue mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de las intersecciones existentes en este tramo de la N-502, una de las principales vías de conexión entre Talavera de la Reina y la provincia de Ávila.