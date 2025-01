Todo listo para el mercado matancero en Talavera

No será la única apuesta de este mercado ya que desde la asociación de vecinos de San Jerónimo, junto a su presidente José Luis Prado, pretende celebrar distintas ediciones de mercados temáticos con la intención de revitalizar la zona del casco histórico y atraer visitantes, no solo al centro, sino también a la ciudad en general. Durante la presentación de este evento, se recordó el éxito del mercado temático sobre la magia y el misterio en noviembre, esperando que esta nueva edición sea un punto de encuentro y partida para futuros mercados. Verónica Santamaría, una de las organizadoras de este mercado matancero, reiteró que este evento está enfocado en las labores tradicionales, pero aclaró que es una recreación y no se matará a ningún cerdo.

Durante todo el día se llevarán a cabo diversas actividades, como las actuaciones de ‘Las Rondadoras’ y los Cabreros de la Sierra de Gredos, además de talleres de cerámica, pintacaras, guiñol y juegos tradicionales, entre otros. La concejala ha animado a todos los vecinos y visitantes a asistir y disfrutar de una jornada que promete ser única y especial.