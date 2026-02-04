La talaverana Irene Santos convocada para el campeonato de España de marcha en ruta

Irene Santos defenderá los colores castellano-manchegos en esta importante cita nacional, que se disputará sobre un recorrido de 10 kilómetros, enfrentándose a las mejores marchadoras del país en su categoría.

El campeonato tendrá lugar el próximo 15 de febrero en la localidad murciana de Cieza, un escenario que reunirá a las distintas selecciones autonómicas en una de las competiciones más destacadas del calendario nacional de marcha en ruta.

Esta convocatoria supone un importante reconocimiento al trabajo, la constancia y la progresión deportiva de Irene Santos, que continúa consolidándose como una de las atletas con mayor proyección dentro del atletismo regional. Su presencia en la selección autonómica es fruto de los buenos resultados obtenidos en competiciones recientes y de su regularidad a lo largo de la temporada.

El Campeonato de España de Marcha en Ruta por Federaciones Autonómicas no solo tiene un alto nivel competitivo, sino que también es una oportunidad para que jóvenes atletas sigan adquiriendo experiencia en pruebas nacionales de máxima exigencia, representando a su comunidad autónoma.

Desde Talavera de la Reina y desde el atletismo castellano-manchego, la convocatoria de Irene Santos se recibe como una excelente noticia y un motivo de orgullo, deseándole el mayor de los éxitos en esta importante cita deportiva.