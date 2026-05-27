Talavera aprueba los presupuestos para 2026

Según el gobierno local, el presupuesto cumple con los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera, con una capacidad de financiación de más de 6 millones de euros y un ahorro neto superior a 13,5 millones. Además, prevé amortizar deuda, lo que permitirá reducir el endeudamiento municipal hasta el 42,59% al final del ejercicio.

En cuanto al gasto, una parte importante se destina a personal (34,7 millones), con incremento de plantilla, estabilización de empleo y mejoras salariales. También se refuerzan los servicios públicos básicos, especialmente la limpieza viaria, la seguridad y el mantenimiento urbano. El área social mantiene su peso con aumentos en programas como la atención a víctimas de violencia de género, servicios sociales y apoyo a familias, mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, se incrementan las inversiones en educación, cultura, festejos y deporte, así como en comercio, turismo y emprendimiento. También se refuerzan las partidas destinadas al entorno rural y a las entidades locales menores, con el objetivo de equilibrar el desarrollo territorial.

El equipo de Gobierno define estas cuentas como un presupuesto sólido y orientado a mejorar servicios, fomentar la inversión, reducir la deuda y consolidar el crecimiento económico y social de la ciudad.

CRITICAS DESDE LA OPOSICION

El Grupo Municipal Socialista ha criticado el presupuesto de 2026, calificándolo de “irreal” y alejado de las necesidades de la ciudadanía. Su portavoz, José Gutiérrez, ha señalado que han presentado una enmienda a la totalidad por considerar que las cuentas no responden a los problemas cotidianos de Talavera.

Según los socialistas, la situación real de la ciudad dista de la imagen que ofrece el Gobierno local, denunciando malestar social, sindical y económico. Entre los ejemplos citados están la huelga convocada en el transporte urbano, el deterioro del servicio y la paralización en el área de Urbanismo, que estaría frenando el desarrollo económico.

También critican la falta de actuaciones en barrios, con escasas mejoras en parques infantiles y un plan de asfaltado limitado. En seguridad, señalan que no se prevé ampliar la plantilla de Policía Local y denuncian el mal estado de elementos patrimoniales como las murallas.

Por todo ello, consideran que el presupuesto no soluciona problemas clave como vivienda, empleo juvenil, limpieza o seguridad, y lo califican como unas cuentas sin soluciones reales para la ciudad.