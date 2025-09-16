La Guardia Civil esclarece el robo de la campana histórica de la Ermita de San Blas en Cebolla

La investigación, que tuvo gran repercusión por tratarse de un bien de interés patrimonial, permitió localizar a cuatro hombres que intentaron vender la campana en una chatarrería de Talavera de la Reina. Aunque se identificó al receptador, todo apunta a que la pieza fue fundida poco después del robo, lo que dificulta su recuperación.

La operación, denominada Sebaste Vindicta, se desarrolló entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre de 2025 con apoyo de la Policía Nacional y la Policía Local de Cebolla, y concluyó con la detención de cuatro personas y la investigación de una quinta por delitos contra el patrimonio histórico.