Sucesos

La Guardia Civil esclarece el robo de la campana histórica de la Ermita de San Blas en Cebolla

La Guardia Civil ha identificado a los autores del robo con fuerza cometido el 7 de diciembre de 2023 en la Ermita de San Blas de Cebolla (Toledo), donde fue sustraída una campana de 1806. Los ladrones aprovecharon la ubicación aislada del templo, la oscuridad y la víspera de festivo para cometer el delito, causando además daños en las puertas originales del edificio del siglo XVI, último vestigio del desaparecido pueblo de La Mañosa.

Redacción

Talavera de la Reina |

Campana robada de Cebolla
Campana robada de Cebolla | .

La investigación, que tuvo gran repercusión por tratarse de un bien de interés patrimonial, permitió localizar a cuatro hombres que intentaron vender la campana en una chatarrería de Talavera de la Reina. Aunque se identificó al receptador, todo apunta a que la pieza fue fundida poco después del robo, lo que dificulta su recuperación.

La operación, denominada Sebaste Vindicta, se desarrolló entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre de 2025 con apoyo de la Policía Nacional y la Policía Local de Cebolla, y concluyó con la detención de cuatro personas y la investigación de una quinta por delitos contra el patrimonio histórico.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer