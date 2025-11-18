El PP reclama el arreglo urgente del Polideportivo San José de Guadalajara

El PP reclama a la Diputación de Guadalajara el arreglo urgente del polideportivo San José de Guadalajara que se cerró a raíz de los desperfectos causados por una tormenta el pasado 4 de julio que afectaron a la cubierta y también al interior (mobiliario, pista deportiva, calefacción, etc).

El Grupo Popular en la Diputación critica la gestión realizada y habla de dejadez y abandono. Presentará este viernes en pleno una moción para reclamar la más pronta solución a esta situación, según ha explicado su portavoz Román García.

Román García afirma que el 21 de agosto la Diputación de Guadalajara publicó el anuncio de licitación para redacción del proyecto de adecuación del recinto deportivo, en el que se valoraban los desperfectos sufridos en unos 830.000 euros; pero ese proyecto está todavía sin adjudicar.

El cierre del Polideportivo San José, cuya gestión depende de la Diputación, ha obligado a la reubicación de toda la actividad que se desarrollaba en él, incluidos más de 550 deportistas de tres clubes: el Club Rítmica Infantado, Voley Guada y Guada Basket. Todos ellos han sido reubicados gracias al Ayuntamiento de Guadalajara en diferentes espacios. En el caso del Guada Basket en 4 sitios diferentes.

Armengol Engonga, concejal de Deportes de Guadalajara, incide en la incertidumbre que genera no saber hasta cuándo se va a prolongar el cierre y la alteración consecuente para los equipos que cuentan con menos espacio y han visto alterados sus horarios y rutinas.

Casi 5 meses después, el San José sigue cerrado. Tampoco podrá albergar el Naviguad, el programa de ocio infantil que se celebra en el recinto con motivo de las fiestas navideñas.

Desde el PP temen que la fecha inicialmente indicada para su reapertura: septiembre de 2026, se retrase incluso más allá del término de la legislatura, como señala el portavoz del PP en la Diputación, Román García.