Protección Civil realizará este viernes un simulacro del sistema ES-Alert en el entorno de la central nuclear de Trillo

Este viernes 24 de abril se activará el sistema ES-Alert por un simulacro ante un supuesto escape radiactivo procedente de la central nuclear de Trillo.

El ejercicio de Protección Civil consistirá en el envío de un mensaje a todos los dispositivos móviles que se encuentren en los municipios de la Zona I que abarca 10 kilómetros alrededor de las instalaciones. Lo recibirán hacia las 11 de la mañana unas 9.000 personas.

La duración del ejercicio será de entre 15 y 20 minutos que será el tiempo durante el cual las antenas repetidoras retransmitirán el mensaje.

La alerta llegará a todos los móviles en los municipios de Budia, Cifuentes, Durón, Henche, Mantiel, Pareja, Solanillos del Extremo y Trillo, así como a las EATIM de Gárgoles de Abajo y Gualda, y a las y a las Estaciones de Clasificación y Descontaminación (ECD) de Brihuega y Sacedón.

Se trata de medidas de aviso a la población contempladas en el Plan de Emergencia Nuclear de la provincia de Guadalajara (PENGUA).