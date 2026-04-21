Paralizadas las negociaciones del nuevo convenio de limpieza en Guadalajara

El comité de Empresa de Valoriza, la empresa adjudicataria de la limpieza en Guadalajara, ha dado por rotas las negociaciones del nuevo convenio colectivo.

Después de tres reuniones denuncian la falta de diálogo y propuestas. Álvaro Fariñas, presidente del Comité de Empresa, defiende una subida salarial que recupere la falta de poder adquisitivo por la subida del IPC en los últimos 5 años.

El Comité de Empresa también denuncia las condiciones que califican de "lamentables" de la nave municipal de la carretera de Fontanar y de los vestuarios de los trabajadores que "se encuentran en estado insalubre e inservible" por lo que desde hace más de un mes y medio, la plantilla se va a casa 20 minutos antes para ducharse en sus domicilios.

El mayo pasado reclamaron al Ayuntamiento por el estado de los vestuarios y la falta de una femenino. El consistorio dio a la empresa un plazo de 3 meses para la subsanación de estas deficiencias.

El concejal de Limpieza, David García, asegura que Valoriza le ha trasladado que han realizado mejoras y están a la espera de continuar con más.

Según el Comité de Empresa, estas deficiencias continúan sin resolverse.

Mientras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado hoy la modificación del contrato con Valoriza, la empresa de limpieza en la ciudad, para ampliar la inversión en medio millón de euros cada año hasta 2030.

El gobierno municipal asegura que es para dar respuesta a las necesidades de limpieza viaria de los nuevos desarrollos de la ciudad que ronda los 94.000 habitantes.

Se va a reforzar el servicio por la tarde con 7 nuevos operarios, 2 hidrolimpiadoras y una brigada polivalente que llegarán a los nuevos desarrollos como Remate de las Cañas, Aguas Vivas y toda la zona nueva de La Cañas.

"La idea es que todos los servicios lleguen a todos los barrios, incluidos los anexionados y los polígonos industriales" -matiza el concejal de Limpieza.