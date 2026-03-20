El PP pedirá en una moción que se paralice el cierre de la oficina de correos de Eduardo Guitián en Guadalajara

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara presentará en el próximo pleno del viernes una moción en la que exigirá que Correos paralice el cierre de la oficina de Eudardo Guitian ubicada en el Corte Inglés.

CCOO confirmó a Onda Cero Guadalajara ese cierre previsto para el próximo 31 de marzo y la razón: el fin del contrato de alquiler con el Corte Inglés donde se ubica.

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha recibido confirmación oficial a día de hoy, tal como ha asegurado Alfonso Esteban, segundo teniente de alcalde y portavoz del Grupo Popular en el consistorio; a pesar de que la alcaldesa Ana Guarinos envió cartas al Ministerio de Hacienda, la SEPI y el presidente de Correos pidiendo ratificación de la clausura y fecha, explicaciones de las causas y ofreciéndose también a buscar alternativas de ubicación.

Así las cosas, el PP presentará una moción en pleno en la instan a que se mantengan las tres oficinas de correos en Guadalajara y los puestos de trabajo y reiteran el ofrecimiento del Ayuntamiento a buscar conjuntamente alternativas y soluciones.

El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Esteban, recuerda que Guadalajara es una ciudad en crecimiento y resulta paradójico que se tomen decisiones que recortan servicios como este.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también confirma el cierre y avanza que las otras dos oficinas de Correos en Guadalajara (Alvargómez de Ciudad Real y Avenida de Francia) sufrirán sobrecarga de trabajo.

También señalan que los cuatro trabajadores de la oficina que cierra serán trasladados a estas dos sucursales que no tienen puestos habilitados de trabajo suficientes.

Ayuntamiento, CCOO y CSIF coinciden en reclamar a Correos que reconsidere esta decisión para garantizar la atención a los usuarios y unas condiciones de trabajo dignas para el personal.