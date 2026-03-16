Naturgy dona la góndola de un aerogenerador al IES Luis de Lucena de Guadalajara

El IES 'Luis de Lucena' de Guadalajara ha recibido hoy la góndola de un aerogenerador con el que los alumnos del Grado Superior en Energías Renovables potenciarán su formación práctica.

La góndola, un elemento clave de una turbina eólica, ha sido entregado hoy Naturgy procedente de uno de los parques eólicos de Galicia que la empresa está repotenciando; es decir, cambiando por menos máquinas pero más capaces de producir energía.

La iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha y Naturgy Renovables, con el propósito de mejorar la formación técnica de los jóvenes y fomentar el conocimiento sobre las energías limpias.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha participado en el acto de donación y presentación oficial de la góndola de este aerogenerador por parte de Naturgy.

Ha estado acompañado del director de Operaciones de Naturgy Renovables España, Luis Pertierra; del director de Desarrollo de Naturgy Renovables España, Juan Ferrero; del responsable de O&M Zona Este de Renovables España, Alfonso de la Rosa; del delegado de Desarrollo Renovables en Castilla-La Mancha; David Muñoz, y del delegado de Educación en Guadalajara, Ángel Fernández.

Amador Pastor, ha destacado la apuesta del gobierno regional por la mejora de estos ciclos formativos cuya una inserción laboral se sitúa en torno al 70%.

La Comunidad Autónoma cuenta con seis ciclos formativos, en los que solo en el presente curso escolar se han ofertado más de 400 vacantes repartidas por las cinco provincias.

Castilla-La Mancha es una de las regiones españolas líderes en producción de energía renovable, con una amplia presencia de parques eólicos y solares, lo que genera una demanda constante de técnicos especializados en la instalación, operación y mantenimiento de estas infraestructuras.