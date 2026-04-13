La Inspección de Trabajo de Guadalajara sanciona a la empresa de logística GXO y tumba su protocolo de acoso laboral

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Guadalajara ha sancionado a la empresa logística GXO, por vulnerar la Ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, así como la de garantía integral de la libertad sexual.

Según comunica UGT, tal y como se refleja en el informe de la Inspección de Trabajo, la empresa operaba con un Protocolo de Acoso Laboral o Mobbing, que no está fechado y tampoco se había negociado con los representantes legales de las personas trabajadoras.

Según denuncia Ana González, secretaria general de FeSMC UGT Castilla-La Mancha, la empresa operaba con un protocolo que no establecía plazos en la investigación de acoso y no consideraba como acoso laboral las presiones para aumentar la jornada laboral.

UGT se negó a firmar en su día el Plan de Igualdad de la empresa, al detectar estas irregularidades.

Además, la Inspección de Trabajo ha requerido a la empresa -según informa UGT- para que negocie el protocolo de actuación en casos de acoso laboral y modifique el protocolo actual para dotarlo de unas garantías procesales y temporales. También se requiere a la empresa en materia de prevención de riesgos laborales para que proceda a realizar una planificación de medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos psicosociales.

GXO cuenta con 4.115 trabajadores; 2.900 de ellos en la provincia de Guadalajara.