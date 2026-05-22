Herido un trabajador en una empresa de maquinaria de refrigeración industrial en Guadalajara

Un trabajador de 51 años ha resultado herido en la cara este viernes tras reventar una tubería en una empresa de maquinaria de refrigeración industrial en la ciudad de Guadalajara.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 12.08 horas en una empresa ubicada en la avenida Cristóbal Colón.
El afectado ha sido atendido y trasladado en una UVI en estado grave al hospital de Guadalajara. Hasta el lugar también se han acercado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.