Guadalajara ha sido una de las provincias con más incidencias por nieve de la borrasca Kristin

Guadalajara ha sido la provincia de Castilla La Mancha con más incidencias por nieve a primera hora de la mañana por la borrasca Kristin

El 112 registraba 33 desde las 8h hasta las 10 de la mañana. Subían a 49 hasta las 12h.

Entre las10 y las 12h la situación se complicaba en otras provincias. En toda Castilla-La Mancha se reportaban en esa franja horaria 167 incidencias: 93 en Ciudad Real, 38 en Toledo, 20 en Cuenca y 16 en Guadalajara.

En la provincia de Guadalajara estaba activado el aviso naranja en la Alcarria por nieve y viento y el amarillo en Parameras y Serranía.

La nieve ha obligado a primera hora de esta mañana a cortar al tráfico la A2 a la altura de Valdenoches -kilómetro 64 dirección Zaragoza-.

La N-320 ha presentado cortes y problemas de circulación en distintos puntos.

El acceso hasta Guadalajara desde la zona de Armuña se ha visto ininterrumpido en los dos sentidos con coches atrapados en la nieve. También ha presentado complicaciones en Iriepal o la zona de El Casar.

58 rutas escolares con cerca de 1130 alumnos han resultado afectadas.

Cinco niños y su cuidadora han tenido que sertrasladados hasta sus domicilios en Alcocer, Sacedón y Salmerón tras quedar inmovilizado su autobús a causa de la nieve en la N-320 a la altura de Alcocer.

El Ayuntamiento de Guadalajara mantiene el Platemunm, su Plan Municipal de Emergencias, y cerrados parques y zonas de arbolado hasta las 8 de esta tarde.

Y la Mancomunidad de Municipios Aguas del Bornova ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) medidas preventivas en la gestión de los embalses de Pálmaces de Jadraque y Alcorlo, ante el notable incremento de caudales provocado por las lluvias de los últimos días y la previsión de continuidad.

Reclaman que se eviten en la medida de lo posible desembalses desembalses significativos que puedan afectar a los regadíos del valle del Henares y municipios.