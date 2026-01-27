Guadalajara comenzará a multar el 30 de abril en su Zona de Bajas Emisiones

A partir del 30 de abril se empezará a multar a los vehículos que entren sin etiqueta en la Zona de Bajas Emisiones del casco histórico de Guadalajara

Hoy se han presentado en Junta de Gobierno las 10 modificaciones en la Ordenanza que tienen como objetivo facilitar los trámites, aportar más claridad y más seguridad jurídica.

José Luis Alguacil, concejal de Medio Ambiente, ha anunciado una de las principales novedades.

Antes de la entrada en vigor completa de la Zona de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento abrirá una oficina para información y consulta presencial y estará disponible una plataforma donde inscribirse.

El mes anterior a la fecha de entrada en vigor de las sanciones, el ayuntamiento empezará a enviar notificaciones advirtiendo a los que hayan incumplido con anterioridad de la multa prevista que asciende a 200 euros (100 euros con pronto pago).

Se contempla también la puesta en marcha de una campaña informativa y publicitaria.

Las principales excepciones son para los residentes o trabajen en esta zona, tengan garaje alquilado; también para carga y descarga, servicios o transporte público.

En el caso de los centros educativos, cada alumno podrá asociar hasta tres matrículas de vehículos sin etiqueta, que quedarán exentas de sanción en los horarios escolares.

Los residentes tendrán hasta 10 invitaciones para visitas.

También se podrá cruzar por el Eje Cultural que une Bejanque y el Palacio del Infantado, aunque no se tenga etiqueta, con un tiempo máximo de 10 minutos.

La implantación de la ZBE ha supuesto una inversión cercana a 4,5 millones de euros, financiada en un 85 por ciento con fondos europeos.