El PSOE asegura que tiene antecedentes penales y pide la dimisión del concejal de Seguridad

Polémica por el dimitido Jefe de Protección Civil de Guadalajara denunciado por quemar contenedores

El edil de Seguridad de Guadalajara, Chema Antón, asegura que no conocía "que tuviese ningún tipo de antecedentes".

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

David de Diego, Jefe de Protección Civil (izquierda) y Chema Antón, concejal de Seguridad Guadalajara (derecha) | Onda Cero Guadalajara

El PSOE de Guadalajara exige la dimisión del concejal de Seguridad, Chema Antón (Vox) por haber cesado al ex jefe de Protección Civil, David de Diego, que dimitió alegando "motivos personales" tras ser pillado in fraganti por la Policía Local quemando dos contenedores.

En la madrugada del pasado 1 de enero, los agentes le identificaron tras sorprender a De Diego introduciendo objetos en el interior de un contenedor a la altura del número 3 de la calle Alonso Núñez de Reinoso de la capital alcarreña.

Al día siguiente, el 2 de enero, el todavía era responsable de la Agrupación Local de Protección Civil , presentó su dimisión por "motivos personales".

El Ayuntamiento de Guadalajara le abrió un expediente sancionador por falta grave que está fijada en 300 euros.

Hoy el PSOE ha exigido la dimisión del concejal de Seguridad argumentando que se ha producido un "cese encubierto". La concejala Pilar Sánchez ha asegurado que el exjefe de Protección Civil cuenta con antecedentes penales por delito de lesiones. También ha contado en rueda de prensa que su trato y gestión en la Agrupación era conflictivo.

Los socialistas acusan a la alcaldesa Ana Guarinos y al concejal de Seguridad, Chema Antón, de no actuar a sabiendas.

El concejal de Seguridad, Chema Antón, ha asegurado que no conocía la existencia de antecedentes penales y que cuenta con un certificado que así lo acredita (que deben presentar todos los voluntarios). Ha explicado que se enteró de los hechos por la denuncia, niega el "cese encubierto" y afirma que De Diego dimitió por "motivos personales".

Aike, el otro grupo de la oposición, también pide responsabilidades y explicaciones. Ha registrado una pregunta sobre este asunto para el pleno de este viernes.

