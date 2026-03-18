Y a partir de entonces solo cuando se superen los niveles de contaminación

Guadalajara no multará en la Zona de Bajas Emisiones hasta el 31 de diciembre de 2027

La alcaldesa Ana Guarinos defiende que no tiene sentido sancionar porque Guadalajara en sí ya es una zona de bajas emisiones

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Guadalajara no multará en la Zona de Bajas Emisiones hasta el 31 de diciembre de 2027
Guadalajara no multará en la Zona de Bajas Emisiones hasta el 31 de diciembre de 2027 | Onda Cero Guadalajara

Las restricciones y sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara iban a entrar en vigor el próximo 30 de abril pero el Ayuntamiento ha modificado su decisión y no lo hará hasta el 31 de diciembre de 2027.

Además a partir de ese momento, las restricciones para el tráfico en esta zona -que funciona en el centro y casco histórico de la capital, pero sin sanciones- solo se activará cuando se produzcan episodios de mala calidad del aire.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, durante la rueda de prensa
La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, durante la rueda de prensa | Onda Cero Guadalajara

La alcaldesa Ana Guarinos, ha defendido este miércoles en rueda de prensa que cumplirán con la normativa sin perjudicar a vecinos y comerciantes. Ha dicho que ha sido una decisión (basa en criterios técnicos) meditada, responsable y sensata acorde con la realidad de Guadalajara donde la contaminación ha bajado en los últimos años pasando de una media anual de 27 microgramos de partículas contaminantes en 2022 a 19 microgramos en 2024, "sin necesidad de aplicar sanciones". El cambio -subraya Guarinos- también permite cumplir con la normativa europea y la ley nacional cuyo objetivo final es la mejora de la calidad del aire y por lo tanto, de vida de los ciudadanos.

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, ha explicado que en Guadalajara se activarán las restricciones y sanciones en la ZBE cuando la media de contaminantes en cinco estaciones (de las 9 que hay en la ciudad) superen durante tres días consecutivos los límites establecidos en 300 microgramos por metro cúbico de aire. Esa situación no superó el año pasado los seis días.

La ampliación de la moratoria conllevará la modificación de la actual ordenanza reguladora de la ZBE y entre otras medidas, se prevé reforzar la señalización mediante paneles informativos que indicarán cuando la zona está activa.

Client Challenge

La alcaldesa ha insistido en “lo absurdo” de la normativa sobre bajas emisiones. Ha explicado que el centro de Guadalajara donde están obligados por ley a mantener la ZBE, no tiene problemas de contaminación. Esta se concentra más por más alto volumen de tráfico en Cuatro Caminos y la zona de La Llanilla; pero la ley aquí no obliga.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer