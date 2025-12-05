Guadalajara cuenta con un belén pionero en España elaborado por 30 centros educativos de la provincia

La Delegación de la Junta en Guadalajara ha inaugurado este viernes 5 de diciembre el Belén colaborativo ‘Un Belén, nuestras manos’.

Este original y único belén de más de mil piezas ha sido elaborado por 30 centros educativos de 14 municipios en una iniciativa pionera en España cuya idea original partió de la Delegación provincial de Educación, Cultura y Deportes, como ha contado Rosa García, delegada de la Junta en Guadalajara.

Esta iniciativa ha estado asesorada y coordinada por la Asociación provincial de Belenistas. Su presidente Miguel Ángel Martínez ha destacado su originalidad y creatividad y ha asegurado que en cuestión de belenes, hay una buena cantera en la provincia.

Misterio del belén provincial colaborativo | Onda Cero Guadalajara

En este belén no falta detalle: el Misterio, la Anunciación a la Virgen, los pastores, los Reyes Magos, el castillo de Herodes, la huida a Egipto, un mercado con oficios tradicionales y hasta un campo de lavanda emulando a los del Brihuega.

La estrella del nacimiento está hecha con palos de polo, algunas ovejas con palomitas, alpacas de paja de corchos.

Detalles de ovejas de palomitas del belén colaborativo provincial | Onda Cero Guadalajara

Durante la inauguración, los niños y niñas han disfrutado bailando y cantando villancicos en torno al belén.

Puede visitarse hasta el 8 de enero en la Sala de Arte de la Delegación de la Junta.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Los centros educativos que han participado en “Un Belén, Nuestras Manos” han sido el CEIP San Roque (Horche); CEIP Virgen de la Hoz (Molina de Aragón); CEIP La Senda (Cabanillas del Campo); CRA La Encina (Cogolludo); CEIP Siglo XXI (Azuqueca de Henares); CEIP La Isabela (Sacedón); EAEHD Guadalajara – Aula “La Pecera” del Hospital Universitario; CEIP Sagrado Corazón de Jesús (Tórtola de Henares); Colegio Santa Ana (Guadalajara); CEIP El Coto (El Casar); IESO Harévolar (Alovera); Colegio Giovanni Antonio Farina (Azuqueca de Henares); CEIP Isidro Almazán (Guadalajara); CRA Valles del Tajuña (Tendilla); IES Peñalba (Chiloeches); CC Agustiniano Sdo. Corazón (Guadalajara); CEIP Los Olivos (Cabanillas del Campo); CEIP José Maldonado y Ayuso (Mondéjar); CEIP Ntra. Sra. de la Peña (Brihuega); CEIP Ocejón (Guadalajara); CEIP Maestros del Casar (El Casar); CEIP Campiña Verde (Alovera); Escuela Infantil de Castilla-La Mancha (Guadalajara); CEIP Río Henares (Guadalajara); CEIP Virgen de la Granja (Yunquera de Henares); CEIP Cardenal Mendoza (Guadalajara); CEIP María Montessori (El Casar); CEIP La Paloma (Azuqueca de Henares); CEIP Las Lomas – AMPA (Guadalajara); CEE TEA APANAG (Guadalajara)