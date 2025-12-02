Guadalajara enciende la Navidad el viernes 5 de diciembre

La alcaldesa Ana Guarinos junto al concejal de Festejos, Santiago López, ha presentado este martes la programación de Navidad que este año llega bajo el lema “Guadalajara, corazón de la Navidad”.

El Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo para elaborar un programa completo dirigido a todos: desde los más pequeños a los mayores para que estas fiestas, según la regidora, sean "las más auténticas, tradicionales y luminosas de los últimos años".

El encendido de las luces de Navidad en la ciudad será el próximo viernes 5 de diciembre a las 19h.

Este año hay diseños renovados y llega a calles que no contaban con iluminación como Toledo.

El Paseo de la Navidad será un eje repleto de actividades que irá desde la Plaza de España hasta el Parque de Adoratrices. Reunirá atracciones, talleres, artesanía, pista de hielo y espacios para Papá Noel y los Reyes Magos.

Como novedad este año, se instalará una carpa de 25x15 metros en el Parque de la Concordia donde se realizarán diferentes actividades y espectáculos; incluida la Gran Verbena de Año Nuevo con entrada libre.

El concurso de Villancicos se celebrará el 14 de diciembre por primera vez en el Centro Municipal Integrado (CMI)-.

El 19 de diciembre Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI -Centro Nacional de Inteligencia- será el encargado de dar el pregón oficial.

Además volverán los vermús solidarios a las plazas del centro histórico el 24 y 31 de diciembre que cada vez cuenta con más visitantes -como ha subrayado el concejal de Festejos, Santiago López.

Habrá espectáculo de drones los días 27 y 28 de diciembre y videomapping en la fachada del Palacio del Infantado los próximos 2, 3 y 4 de enero.

Como novedad, la cabalgata de Reyes partirá a las 17.30h del Paseo de la Estación (Glorieta de la Noria) y contará con camellos y caballos reales. Se podrá seguir a través de pantalla gigante en la Plaza de Toros donde a su finalización se celebrará una gran fiesta de bienvenida a sus Majestades de Oriente. Al día siguiente, el 6 de enero cerrará las fiestas un espectáculo infantil a cargo del grupo Cantajuegos con entrada solidaria.

Y todo ello con un refuerzo en seguridad y limpieza.