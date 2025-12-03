Se firma la concesión para la construcción de la playa artificial 'Alovera Beach'

El Ayuntamiento de Alovera ha firmado la concesión para la construcción del parque de ocio acuático que podría iniciarse en el primer trimestre de 2026.

Así al menos lo ha avanzado la promotora de este proyecto - Ablanquejo - Rayet Medio Ambiente- tras la firma del contrato de concesión y construcción sobre la parcela municipal en la que se levantará 'Alovera Beach', único hasta el momento en Castilla La Mancha.

El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en pleno la licitación del proyecto y en cuanto se resuelva la solicitud de licencia de obra, podrán empezar las obras.

Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera, ha mostrado su satisfacción a Onda Cero Guadalajara porque se empieza a materializar un proyecto que supondrá un antes y un después para la localidad. Llevan años trabajando en él y ya cuenta con todos los informes preceptivos favorables de la Junta, de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe .

La playa de Alovera se financiará íntegramente con 20 millones de inversión privada, prevé la creación de 140 puestos de trabajo directos y supondrá un importante impulso económico para el municipio.

Con este parque acuático, Alovera reforzaría su posición estratégica en el Corredor del Henares. Una vez iniciadas las obras, podrían tardar 2 años o más en estar terminadas.

Aquí todavía hay incertidumbre y no se pueden concretar plazos, como ha contado la alcaldesa de Alovera.

Infografía de 'Alovera Beach' | Rayet

El proyecto se presentó a futuro como la mayor playa artificial de Europa dentro de un parque acuático de ocio de 25.000 metros cuadrados con aforo para 12.000 personas y con dos áreas diferenciadas: una para la navegación y otra para el baño con una playa de arena de 15.000 metros cuadrados, con grandes toboganes, restaurante, kioscos, chiringuito de playa y casi 1.000 aparcamientos.